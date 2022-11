Les investisseurs qui investissent 2 milliards de dollars dans FTX font également l’objet d’un examen minutieux

Ce fut une chute humiliante pour M. Bankman-Fried, 30 ans, qui avait cultivé une réputation de prodige iconoclaste qui pouvait effectuer plusieurs tâches sans effort et dormait sur un pouf au bureau. Pourtant, plus de 80 investisseurs ont suivi sa vision, versant près de 2 milliards de dollars dans FTX en seulement deux ans.

Cette semaine, M. Bankman-Fried a de nouveau rencontré des investisseurs, mais avec un ton différent. FTX s’était effondré du jour au lendemain, mettant en péril des milliards de dollars de fonds clients, déclenchant une série d’enquêtes gouvernementales et plongeant les marchés de la cryptographie dans le chaos. Il était désolé, dit-il. Il avait foiré. Sans renflouement, FTX pourrait échouer.

Lors de réunions pour collecter des fonds pour son échange de crypto-monnaie FTX au cours de l’année dernière, l’entrepreneur a laissé peu de place à la négociation, ont déclaré deux investisseurs. FTX était sa société, leur a dit M. Bankman-Fried, et il prévoyait de la gérer avec peu de surveillance. Les investisseurs intéressés devraient “le soutenir et observer”, a déclaré un investisseur qui a entendu le discours.

Maintenant, les investisseurs sont également sous surveillance pour avoir permis à M. Bankman-Fried avec si peu de surveillance. C’était l’exemple le plus dramatique de l’histoire récente de ce qui se passe lorsque des fondateurs soi-disant visionnaires reçoivent beaucoup d’argent avec peu de conditions.

Les événements ont montré que même les meilleurs investisseurs – dont l’argent dans FTX s’est vaporisé – peuvent largement rater la cible, a déclaré Kevin Werbach, professeur de commerce à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

“Vous pouvez avoir l’air d’un génie qui réussit de gros paris”, a-t-il dit, “mais tôt ou tard, vous vous écraserez de manière spectaculaire si vous ne faisiez pas preuve d’une grande diligence.”

Vendredi, FTX, confronté à un manque de liquidités de 8 milliards de dollars et s’efforçant de trouver de l’argent, a déposé son bilan. M. Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général. Le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission examinent si FTX a utilisé de manière inappropriée les fonds des clients pour soutenir une société commerciale distincte, Alameda Research, que M. Bankman-Fried a également fondée.

La liste des investisseurs de FTX comprend des sociétés d’investissement puissantes et bien connues : NEA, IVP, Iconiq Capital, Third Point Ventures, Tiger Global, Altimeter Capital Management, Lux Capital, Mayfield, Insight Partners, Sequoia Capital, SoftBank, Lightspeed Venture Partners, Ribbit Capital , Temasek Holdings, BlackRock et Thoma Bravo.