Les investisseurs qui achètent uniquement des «  gagnants de l’inflation  » doivent être prudents

Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi que les investisseurs qui achètent des actions bénéficiant d’un environnement inflationniste devraient être conscients que les pressions sur les prix pourraient ne pas durer, soulignant le besoin de diversification du portefeuille.

En ce moment, c’est devenu un métier très populaire, a déclaré l’hôte de « Mad Money », alors que les gestionnaires de fonds suivent ce qu’il a surnommé « le livre de jeu des fonds spéculatifs ».

« Ce manuel est très clair sur ce que vous devez faire lorsque vous commencez à obtenir de l’inflation dans une économie en croissance rapide: vous achetez les gagnants de l’inflation à n’importe quel prix et vous vous débarrassez de tout le reste », a déclaré Cramer, lui-même ancien gestionnaire de fonds spéculatifs.

Certains de ces stocks sont évidents, comme la société minière Freeport-McMoRan, ainsi que les sidérurgistes Cleveland-Cliffs et Nucor, selon Cramer. Il a déclaré que le géant industriel Caterpillar figurait également sur la liste avec les sociétés pétrolières.

Les actions bancaires sont également devenues populaires malgré les inquiétudes liées à l’inflation parce que « ce n’est pas une poussée traditionnelle d’inflation », a expliqué Cramer. En règle générale, cela peut causer des problèmes au secteur financier.

« À l’heure actuelle, les prix des matières premières augmentent en raison de considérations à court terme: des tarifs sur le bois et l’acier, une politique énergétique qui décourage les nouveaux forages pétroliers, une super tempête qui a détruit une grande partie de notre capacité en plastique, une terrible pénurie de copeaux, un embouteillage insurmontable dans les ports. des coûts de main-d’œuvre en hausse et plus élevés, alimentés par des allocations de chômage plus généreuses, ce qui fait qu’il peut être préférable de ne pas travailler que de travailler », a déclaré Cramer.

Cela fait des banques « une formidable couverture pour le moment », a-t-il dit, car si l’inflation finit par être soutenue – et non transitoire, comme le prédit à plusieurs reprises le président de la Réserve fédérale Jerome Powell – alors la banque centrale réagira en augmentant les taux d’intérêt. Cela, à son tour, aiderait les banques, a déclaré Cramer.

« Franchement, je ne suis pas fou de ce style d’investissement », a-t-il averti. « Je suis de plus en plus convaincu que Powell a raison – l’inflation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment sera transitoire, quelque chose qui se produit lorsque la demande revient en flèche et que l’offre met un peu de temps à rattraper. »

Finalement, a déclaré Cramer, il s’attend à ce que les causes de l’inflation disparaissent.

« Alors, bien sûr, vous pouvez acheter ces gagnants de l’inflation, mais essayez de vous rappeler que ce genre d’action a tendance à être temporaire », a-t-il déclaré. « Le prix du cuivre ou de l’acier ne peut être élevé que si longtemps avant que tout ne devienne auto-correcteur. Et quand c’est le cas … vous souhaiterez posséder plus que les stocks brûlants de minéraux, d’huiles et de banques. »

Avertissement