Les investisseurs poursuivent Disney, alléguant des problèmes avec la comptabilité en streaming

C’est une mauvaise journée pour s’appeler Bob et être actuel ou ponctuel PDG de Disney. Comme le rapporte Deadline, Bob Iger et Bob Chapek font partie des noms attachés à un procès intenté par des investisseurs « pour le prétendu tour de passe-passe comptable utilisé par la société pour cacher les pertes en streaming ».

Vous pouvez lire le rapport complet via Deadline ici, mais le résultat du dépôt du dossier du 23 août par Stourbridge Investments allègue que « les accusés se sont engagés dans un stratagème frauduleux conçu pour cacher l’ampleur des pertes de Disney+ et faire paraître la trajectoire de croissance des abonnés Disney+ durable et les objectifs Disney+ pour 2024 semblent réalisables alors qu’ils ne l’étaient pas. » Ce n’est pas la première fois que de telles accusations surviennent ; comme le souligne le commerce, « les coûts et les pertes du streaming » pris en compte dans la chaîne des événements cela a conduit à l’éviction de Bob Chapek en tant que PDG fin 2022 et au retour du PDG d’avant Chapek, Bob Iger.

Stourbridge demande à Disney et aux défendeurs nommés dans la plainte, dont Chapek et Iger, de « prendre toutes les mesures nécessaires pour réformer et améliorer sa gouvernance d’entreprise et ses procédures internes afin de se conformer aux lois applicables et de protéger Disney et ses actionnaires d’une répétition du événements dommageables décrits dans le présent document. Selon Deadline, le dernier rapport trimestriel de Disney faisait état de plus de 500 millions de dollars en pertes en streamingcependant, malgré les grèves en cours de la WGA et de la SAG-AFTRA, qui Iger est devenu le visage public du côté des entreprises– la société espère « réaliser des bénéfices dans le streaming d’ici 2024 ».

