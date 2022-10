Les investisseurs peuvent contribuer jusqu’à 22 500 $ dans un 401 (k) et 6 500 $ dans les IRA en 2023

Si vous souhaitez épargner davantage pour votre retraite en 2023, il y a bonnes nouvelles de l’IRS, qui vient d’annoncer des limites plus élevées pour votre plan annuel 401 (k) et vos cotisations au compte de retraite individuel.

Le plafond de cotisation des employés pour les régimes 401(k) passe à 22 500 $ en 2023, contre 20 500 $, et les dépôts de rattrapage pour les épargnants de 50 ans et plus passeront à 7 500 $, contre 6 500 $. Les nouveaux montants s’appliquent également aux plans 403(b), à la plupart des plans 457 et aux Thrift Savings Plans.

L’agence a également augmenté les limites de contribution pour les IRA, permettant aux investisseurs d’économiser 6 500 $ en 2023, contre 6 000 $ en 2022. Le dépôt de rattrapage restera à 1 000 $.

L’augmentation des cotisations à l’IRA est significative, car le plafond n’a pas changé depuis 2019, ce qui limite l’épargne des Américains sans régime de retraite en milieu de travail.

Et davantage d’Américains peuvent également être éligibles aux contributions du Roth IRA, la fourchette d’élimination progressive du revenu brut ajusté passant entre 138 000 et 153 000 dollars pour les déclarants célibataires et entre 218 000 et 228 000 dollars pour les couples mariés déclarant conjointement.