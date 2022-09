Les investisseurs pensent que la Fed agressive maintiendra le marché boursier bas pour le reste de 2022, selon une enquête de CNBC

Des commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 26 septembre 2022.

Cinquante-huit pour cent des répondants ont déclaré que leur plus grande préoccupation pour les marchés en ce moment est que la Fed est trop agressive. La semaine dernière, la banque centrale a relevé ses taux de trois quarts de point de pourcentage pour la troisième fois consécutive et a promis de nouvelles hausses pour combattre l’inflation, déclenchant une forte vente d’actifs à risque.

Nous avons interrogé environ 400 directeurs des investissements, stratèges actions, gestionnaires de portefeuille et contributeurs CNBC qui gèrent de l’argent, leur demandant où ils se situaient sur les marchés pour le reste de 2022 et au-delà. L’enquête a été menée cette semaine.

Le rythme de resserrement le plus agressif de la Réserve fédérale depuis les années 1980 fait croire à la majorité des investisseurs de Wall Street que les actions resteront sous l’eau plus longtemps, selon la nouvelle enquête auprès des investisseurs CNBC Delivering Alpha.

Plus de 60% des investisseurs pensent que le S&P 500 terminera l’année en dessous de 4 000, ce qui se traduirait par une perte de 16% pour l’année. Pourtant, le niveau de 4 000 est supérieur d’environ 8 % à celui où l’indice de référence s’échangeait mardi.

“Bien que ce rythme agressif de hausse devrait rapprocher l’inflation de l’objectif de 2%, il entraînera également probablement des difficultés économiques”, a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Global Investors. “La tolérance de la Fed aux difficultés économiques n’augure rien de bon pour les actifs à risque. … Soyez sur la défensive, les temps deviennent plus difficiles.”

La hausse des taux et la volatilité des marchés des changes ont fait chuter le S&P 500 de 1 % lundi, éliminant son plus bas de juin. Le Dow Jones Industrial Average a glissé dans un marché baissier, en baisse d’environ 20 % par rapport à son sommet de clôture du 4 janvier.

“La réaction du marché aux premières publications de résultats suggère que le ralentissement de l’activité économique est loin d’être pris en compte”, a déclaré Lauren Goodwin, économiste et stratège de portefeuille chez New York Life Investments. “Les estimations de bénéfices devraient continuer à baisser jusqu’à ce que nous voyions un creux dans les principaux indicateurs économiques. Nous n’en sommes pas encore là, suggérant une volatilité à venir pour les actifs à risque.”

Alors que les investisseurs s’attendent à des mouvements plus sauvages sur les marchés, ils pensent toujours que les États-Unis restent le meilleur endroit pour leur argent, selon l’enquête.