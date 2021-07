Les investisseurs parient sur Kroger et Costco alors que les cas de Covid-19 effrayent Wall Street

Alors que les actions américaines s’effondraient lundi, les investisseurs parient sur une catégorie familière qui pourrait croître si les cas de Covid-19 continuent d’augmenter : les épiceries.

Les actions de Kroger, Albertsons, BJ’s Wholesale Club étaient en hausse lundi à midi. Costco a atteint un sommet historique de 415,32 $.

Ces actions figuraient parmi les rares points positifs de Wall Street, alors que la moyenne industrielle du Dow Jones semble se diriger vers sa plus forte baisse de l’année. Plusieurs autres actions à domicile, dont Clorox et Peloton, étaient également dans le vert.

Les épiciers ont été parmi les plus grands bénéficiaires de la pandémie au cours de la dernière année, car les restaurants ont temporairement fermé et les acheteurs se sont approvisionnés en produits de base et cuisinés à la maison.

Les détaillants seront confrontés à des comparaisons difficiles au cours des prochains trimestres, car ils se heurtent à des chiffres de croissance des ventes inhabituellement élevés. Les investisseurs et les entreprises ont essayé de déterminer quand – et dans quelle mesure – les consommateurs reprendront leurs habitudes de restauration, car de plus en plus de personnes sont entièrement vaccinées et les restrictions s’assouplissent. Ces dernières semaines, cependant, la montée de la variante delta de Covid-19 – en particulier dans les parties du pays à faible taux de vaccination – a compliqué ces prédictions.

Brian Yarbrough, analyste de détail pour Edward Jones, a déclaré que les investisseurs étaient effrayés par les nouvelles de la variante delta et le recul de la réouverture dans certaines parties du pays – comme le retour des mandats de masques d’intérieur à Los Angeles. Il a déclaré que cela incitait certains à revenir vers des noms pandémiques éprouvés.

« Vous avez vu un vol vers plus de sécurité », a-t-il déclaré. « Si cela se joue et que Covid recommence à relever la tête et que les choses commencent à s’arrêter, vous en verriez l’épicerie en bénéficier. »

Michael Baker, analyste de la vente au détail pour DA Davidson, a déclaré que la popularité des épiciers sur le marché était « l’inverse de ce que vous voyez avec les actions des compagnies aériennes ». Lundi à midi, les compagnies aériennes et les croisières figuraient parmi les secteurs les plus durement touchés, les investisseurs craignant que les tendances des voyages ne ralentissent ou s’inversent.

Les ventes d’épicerie sont toujours supérieures aux niveaux d’avant la pandémie, selon les données de l’IRI, qui suit les modèles de vente dans les supermarchés, les grandes surfaces et les dépanneurs. La demande totale de biens de consommation emballés était à peu près la même qu’il y a un an pour la semaine se terminant le 4 juillet, bien que les ventes de denrées périssables et d’articles non comestibles aient légèrement diminué.

Baker a déclaré que certaines personnes avaient pris de nouvelles habitudes au cours de la dernière année, en cuisinant davantage. De plus, il a déclaré qu’une pénurie de main-d’œuvre avait affecté le service client dans certains restaurants, donnant aux clients une autre raison de manger à la maison.

« Le public américain a peut-être appris que manger à la maison est agréable », a-t-il déclaré. « Vous passez beaucoup de temps à la maison avec votre famille et c’est plus économique. »

Il a déclaré que des données récentes confirment également le caractère collant des aliments à la maison. Les recettes des magasins d’alimentation et de boissons ont augmenté de 0,6% en juin par rapport au mois précédent, selon les données du département du Commerce. D’un autre côté, les repas au restaurant sont toujours en baisse de 8% en juillet par rapport à il y a un an, sur la base des réservations OpenTable qui suivent les convives assis à partir des réservations en ligne, par téléphone et sans rendez-vous.

Cependant, tous les bénéficiaires de la pandémie n’ont pas vu leur fortune changer lundi. Les actions de Walmart, Home Depot et Lowe’s ont chuté lundi.

Yarbrough a attribué cela à Walmart vendant des marchandises générales et des articles discrétionnaires, plutôt que d’être un épicier pur et simple. Et, a-t-il dit, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les détaillants qui s’en sortent mieux pendant la propagation de la variante delta pourraient sembler différents à mesure que le gouvernement prend des mesures différentes. Au lieu de fermer les détaillants non essentiels, par exemple, les autorités locales peuvent ramener les mandats de masques et les consommateurs peuvent décider eux-mêmes de sauter ou de réduire les sorties dans les restaurants. Cela signifierait des gains de ventes moins spectaculaires pour les détaillants de rénovation domiciliaire, qui ont pu rester ouverts pendant les fermetures en tant que détaillants essentiels, a-t-il déclaré.

Yarbrough a déclaré qu’il reste convaincu que les repas au restaurant reviendront au détriment des ventes d’épicerie. Pourtant, il a dit que cela pourrait prendre plus de temps à jouer – et pourrait être interrompu par des pics dans les cas de Covid.

« Avec la variante delta qui existe, cela peut effrayer les gens de dire » Vous savez quoi, je vais commencer à rester à la maison. Nous avons commencé à retourner dîner, mais nous allons commencer à manger à à la maison pendant un certain temps jusqu’à ce que cela passe », a-t-il déclaré.