Les investisseurs parient que la répression technologique en Chine est terminée

Groupe Alibaba et Les actions de Tencent Holdings ont augmenté lundi à Hong Kong après que l’amende de 984 millions de dollars infligée par la Chine à Ant Group, fondé par Jack Ma, semble avoir marqué la fin d’une répression réglementaire contre le secteur technologique du pays.

À la suite de la sanction vendredi, la filiale d’Alibaba a annoncé un rachat d’actions qui valorise la fintech à une remise de 75% par rapport à la valorisation annoncée dans un plan d’introduction en bourse (IPO) abandonné, mais est considérée comme apportant liquidité et certitude aux investisseurs.

La suspension brutale de l’introduction en bourse d’Ant fin 2020 avait annoncé le début d’une répression de grande envergure par Pékin sur des secteurs allant de la technologie à l’éducation, alors que les régulateurs cherchaient à affirmer leur autorité sur ce qu’ils considéraient comme des excès et des mauvaises pratiques émergeant d’années de croissance galopante.

Nous considérons cette annonce comme une étape clé pour un environnement réglementaire régulier, clair et visible



L’examen minutieux a laissé des entreprises et des start-up vieilles de plusieurs décennies opérer dans un nouvel environnement incertain et a effacé des milliards de cours des actions, piégeant des entreprises du géant de la vente au détail en ligne Alibaba à la société de jeux. Tencent et le groupe de livraison de nourriture Meituan.

Outre Ant, les autorités chinoises ont également annoncé vendredi avoir infligé une amende de près de 3 milliards de yens (414,9 millions de dollars) à la plateforme de paiement en ligne de Tencent, Tenpay, pour avoir commis des violations dans des domaines tels que la gestion des données clients.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré vendredi que la plupart des problèmes majeurs des activités financières des sociétés de plateforme avaient été corrigés et que les régulateurs se concentreraient désormais sur des entreprises spécifiques vers la réglementation globale de l’industrie.

« Nous considérons cette annonce comme une étape clé pour un environnement réglementaire régulier, clair et visible pour les sociétés Internet chinoises », ont écrit les analystes de Huatai Research dans une note aux clients.

Dépassement

Les actions d’Alibaba ont augmenté de 3,2% à la pause déjeuner à Hong Kong, tandis que les actions de Tencent ont augmenté de 1,5%, dépassant toutes deux une hausse de 0,8% pour l’indice plus large.

« Le cours de leurs actions a fortement rebondi aujourd’hui, principalement en raison de l’espoir que la pression réglementaire du gouvernement continental s’atténuera », a déclaré Dickie Wong, directeur exécutif de Kingston Securities.

Alibaba, qui a créé Ant il y a 11 ans et détient une participation de 33%, a déclaré dimanche qu’il envisageait de participer au rachat qui transférerait des actions à un programme d’intéressement des employés.

Ant a déclaré samedi qu’il proposait à tous ses actionnaires de racheter jusqu’à 7,6% de sa participation à un prix qui représente une valorisation du groupe d’environ 78,5 milliards de dollars.

Cela par rapport à la valorisation de 315 milliards de dollars en 2020 pour ce qui devait être la plus grande introduction en bourse au monde, si elle n’avait pas été déraillée à la dernière minute par les régulateurs chinois.

Ant et ses filiales ont enfreint les lois et réglementations dans des domaines tels que la gouvernance d’entreprise, la protection des consommateurs financiers, les activités de paiement et de règlement, ainsi que les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent, a déclaré vendredi la PBOC. L’amende était l’une des plus importantes jamais infligées à une société Internet chinoise.

La finalisation de la sanction d’Ant est considérée comme ouvrant la voie à l’entreprise pour obtenir une licence de société holding financière, augmenter son taux de croissance et éventuellement relancer ses projets d’introduction en bourse.

Cependant, les analystes se demandent si Ant poursuivra sa cotation dans un proche avenir.

« Selon la société, la raison du rachat est de fournir des liquidités aux investisseurs existants et d’attirer et de retenir des personnes talentueuses grâce à des incitations pour les employés », a déclaré Oshadhi Kumarasiri, un analyste de LightStream Research qui publie sur Smartkarma. « Ant aurait pu atteindre ces deux objectifs grâce à une introduction en bourse… Cela signifie que l’introduction en bourse est essentiellement suspendue. » — Scott Murdoch et Donny Kwok, (c) 2023 Reuters

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral