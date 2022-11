Les investisseurs ont perdu plus de 2 000 milliards de dollars depuis

Un participant porte une chemise “Will Work for NFTs” lors du CoinDesk 2022 Consensus Festival à Austin, Texas, États-Unis, le jeudi 9 juin 2022. Le festival présente tous les aspects des écosystèmes blockchain, crypto, NFT et Web 3, et leur effet à grande échelle sur le commerce, la culture et les communautés. Jordan Vondehaar | Bloomberg | Getty Images

Il y a un an cette semaine, les investisseurs décrivaient le bitcoin comme l’avenir de l’argent et l’éthereum comme l’outil de développement le plus important au monde. Les jetons non fongibles explosaient, Coinbase se négociait à un record et le Miami Heat de la NBA en était juste à sa première saison complète dans le nouveau renommé FTX Arena. En fin de compte, c’était le pic de crypto. Au cours des 12 mois écoulés depuis bitcoins culminant à plus de 68 000 dollars, les deux plus grandes devises numériques ont perdu les trois quarts de leur valeur, s’effondrant aux côtés des actions technologiques les plus risquées. L’industrie, autrefois évaluée à environ 3 billions de dollars, se situe maintenant à environ 900 milliards de dollars. Plutôt que d’agir comme une protection contre l’inflation, qui est proche d’un sommet de 40 ans, le bitcoin s’est avéré être un autre actif spéculatif qui bouillonne lorsque les évangélistes sont derrière lui et plonge lorsque l’enthousiasme fond et que les investisseurs ont peur. Et les 135 millions de dollars que FTX a dépensés l’année dernière pour un contrat de 19 ans avec le Heat ? L’échange crypto avec les droits de dénomination est sur le point d’atterrir dans les livres d’histoire aux côtés d’une autre marque qui avait autrefois son logo sur une installation sportive : Enron. En un clin d’œil cette semaine, FTX est passé d’une valorisation de 32 milliards de dollars au bord de la faillite alors que la liquidité s’est tarie, les clients ont exigé des retraits et l’échange rival Binance a déchiré son accord non contraignant pour acheter l’entreprise. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a admis jeudi qu’il “f—ed up”. “Avec le recul, l’excitation et les prix des actifs prenaient clairement de l’avance et se négociaient bien au-dessus de toute valeur fondamentale”, a déclaré Katie Talati, directrice de la recherche chez Arca, une société d’investissement spécialisée dans les actifs numériques. “Comme le ralentissement a été si rapide et violent, beaucoup ont proclamé que les actifs numériques étaient morts.” Que la cryptographie soit condamnée à jamais ou qu’elle finisse par rebondir, comme le prévoit Talati, le bain de sang de 2022 a révélé les nombreux défauts de l’industrie et a rappelé aux investisseurs et au public pourquoi la réglementation financière existe. Les faillites sont devenues rapides et furieuses depuis le milieu de l’année, laissant les clients avec des comptes cryptographiques incapables d’accéder à leurs fonds et, dans certains cas, abandonnant pour récupérer des centimes sur le dollar. Si tel est bien l’avenir de la finance, il s’annonce plutôt sombre. La crypto était censée apporter de la transparence. Les transactions sur la blockchain pourraient toutes être suivies. Nous n’avions pas besoin d’institutions centralisées – les banques – car nous avions des registres numériques pour servir de source unique de vérité. Ce récit a disparu. “En parlant au nom des bitcoiners, nous avons l’impression d’être pris au piège d’une relation dysfonctionnelle avec la cryptographie et nous voulons en sortir”, a déclaré Michael Saylor, président exécutif de MicroStratégie , une entreprise technologique qui possède 130 000 bitcoins. “L’industrie doit se développer et les régulateurs entrent dans cet espace. L’avenir de l’industrie réside dans les actifs numériques enregistrés négociés sur des bourses réglementées, où chacun bénéficie de la protection des investisseurs dont il a besoin.”

Saylor parlait sur “Squawk on the Street” de CNBC alors que la disparition de FTX perturbait le marché de la cryptographie. Bitcoin a chuté à un creux de deux ans cette semaine, avant de rebondir jeudi. Ethereum également tanké, et solana, une autre pièce populaire utilisée par les développeurs et vantée par Bankman-Fried, a chuté de plus de moitié. Les actions liées à la crypto ont également souffert. L’échange de crypto Coinbase a chuté de 20% en deux jours, tandis que Robin des Bois l’application de trading qui compte Bankman-Fried parmi ses plus gros investisseurs, a chuté de 30 % au cours de la même période. Il y avait déjà beaucoup de douleur à faire le tour. La semaine dernière, Coinbase a annoncé une chute des revenus de plus de 50 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, et une perte de 545 millions de dollars. En juin, l’échange crypto a réduit de 18% ses effectifs. “Nous mettons activement à jour et évaluons nos plans de scénarios et nous nous préparons à réduire davantage les dépenses d’exploitation si les conditions du marché se détériorent”, a déclaré Alesia Haas, chef des finances de Coinbase, lors de l’appel aux résultats du 3 novembre.

Comment ça a commencé

Le courant descendant a commencé fin 2021. C’est à ce moment-là que les taux d’inflation ont commencé à monter en flèche et ont fait craindre que la Réserve fédérale ne commence à augmenter les coûts d’emprunt lorsque le calendrier a changé. Le bitcoin a chuté de 19 % en décembre, les investisseurs se tournant vers des actifs jugés plus sûrs dans une économie tumultueuse. La vente massive s’est poursuivie en janvier, le bitcoin chutant de 17 % et l’éthereum chutant de 26 %. David Marcus, l’ancien responsable de la crypto chez Facebook-parent Méta a utilisé une expression qui allait bientôt entrer dans le lexique. “C’est pendant les hivers de la cryptographie que les meilleurs entrepreneurs créent les meilleures entreprises”, a écrit Marcus dans un tweet du 24 janvier. “C’est à nouveau le moment de se concentrer sur la résolution de vrais problèmes plutôt que sur le pompage de jetons.” L’hiver crypto n’a pas frappé pendant quelques mois. Les marchés se sont même brièvement stabilisés. Puis, en mai, les stablecoins sont devenus officiellement instables. Un stablecoin est un type de monnaie numérique conçu pour maintenir une parité de 1 pour 1 avec le dollar américain, agissant comme une sorte de compte bancaire pour la crypto-économie et offrant une réserve de valeur solide, par opposition à la volatilité rencontrée dans le bitcoin. et d’autres monnaies numériques. Lorsque TerraUSD, ou UST, et son jeton sœur appelé luna ont plongé sous la barre des 1 $, un autre type de panique s’est installé. La cheville avait été cassée. La confiance s’est évaporée. Plus de 40 milliards de dollars de richesse ont été anéantis par l’effondrement de Luna. Tout à coup, c’était comme si rien dans la crypto n’était sûr. Les principales crypto-monnaies se sont effondrées, le bitcoin ayant chuté de 16 % en une seule semaine, le réduisant de plus de moitié par rapport à son pic six mois plus tôt. Sur le front macroéconomique, l’inflation n’a montré aucun signe de ralentissement et la banque centrale est restée déterminée à relever les taux autant que nécessaire pour ralentir la hausse des prix à la consommation. En juin, le fond est tombé. La plateforme de prêt Celsius a suspendu les retraits en raison des “conditions de marché extrêmes”. Binance a également interrompu les retraits, tandis que le prêteur de crypto BlockFi a réduit de 20 % ses effectifs après avoir plus que quintuplé depuis la fin de 2020.

L’éminent fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital (3AC) a fait défaut sur un prêt d’une valeur de plus de 670 millions de dollars, et FTX a signé un accord lui donnant la possibilité d’acheter BlockFi à une fraction de la dernière évaluation privée de la société. Bitcoin a connu son pire mois jamais enregistré en juin, perdant environ 38 % de sa valeur. L’éther a chuté de plus de 40 %. Puis vinrent les faillites. 3AC, basée à Singapour, a déposé une demande de mise en faillite en juillet, quelques mois seulement après avoir révélé qu’elle disposait de 10 milliards de dollars d’actifs. La stratégie risquée de l’entreprise impliquait d’emprunter de l’argent à l’ensemble de l’industrie, puis de faire demi-tour et d’investir ce capital dans d’autres projets de cryptographie, souvent naissants. Après la chute de 3AC, le courtage en crypto Voyager Digital n’était pas loin derrière. C’est parce que le défaut massif de 3AC était sur un prêt de Voyager. “Nous croyons fermement en l’avenir de l’industrie, mais la volatilité prolongée des marchés de la cryptographie et le défaut de Three Arrows Capital nous obligent à prendre cette mesure décisive”, a déclaré à l’époque le PDG de Voyager, Stephen Ehrlich. Vient ensuite Celsius, qui a demandé la protection du chapitre 11 à la mi-juillet. La société payait jusqu’à 17% d’intérêts aux clients pour stocker leur crypto sur la plate-forme. Il prêterait ces actifs à des contreparties disposées à payer des taux exorbitants. La structure s’est effondrée à mesure que la liquidité s’est tarie. Pendant ce temps, Bankman-Fried se faisait passer pour un sauveur de l’industrie. L’homme de 30 ans vivant aux Bahamas était sur le point de ramasser le carnage et de consolider l’industrie, affirmant que FTX était en meilleure position que ses pairs parce qu’il a caché de l’argent, maintenu des frais généraux bas et évité les prêts. Avec une valeur nette qui, sur le papier, était passée à 17 milliards de dollars, il a personnellement acheté une participation de 7,6 % dans Robinhood. SBF, comme on l’appelle, a été surnommé par certains “le JPMorgan de la crypto”. Il a déclaré à Kate Rooney de CNBC en septembre que la société avait environ 1 milliard de dollars à dépenser pour les renflouements si les bonnes opportunités se présentaient pour maintenir à flot les acteurs clés. “Ce ne sera bon pour personne à long terme si nous avons de vraies douleurs, si nous avons de vraies éruptions, et ce n’est pas juste pour les clients et ça ne va pas être bon pour la réglementation. Ça ne va pas être bon pour quoi que ce soit”, Bankman -Fried dit. “Dans une perspective à plus long terme, c’est ce qui était important pour l’écosystème, c’est ce qui était important pour les clients et c’est ce qui était important pour que les gens puissent opérer dans l’écosystème sans être terrifiés à l’idée que des inconnues inconnues allaient les faire exploser d’une manière ou d’une autre .”

C’est presque comme si Bankman-Fried décrivait son propre destin. La descente ultra-rapide de FTX a commencé le week-end dernier après que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a tweeté que sa société vendait le dernier de ses jetons FTT, la devise native de FTX. Cela faisait suite à un article dans CoinDesksoulignant qu’Alameda Research, le fonds spéculatif de Bankman-Fried, détenait un montant démesuré de FTT dans son bilan. Non seulement la déclaration publique de Zhao a provoqué une chute du prix du FTT, mais elle a également conduit les clients FTX à frapper les sorties. Bankman-Fried a déclaré jeudi dans un tweet que les clients de FTX avaient exigé dimanche environ 5 milliards de dollars de retraits, qu’il a qualifiés de “le plus important avec une énorme marge”. N’ayant pas les réserves nécessaires pour couvrir la ruée vers la banque virtuelle, FTX s’est tourné vers Zhao pour obtenir de l’aide.

