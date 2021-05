Les investisseurs ont perdu confiance dans le modèle, dit un trader

Emménager ou quitter?

Les actions d’Airbnb sont en baisse de 36% par rapport à leurs sommets de février après l’annonce des résultats de la société de location de vacances après la cloche de clôture de jeudi. Les revenus d’Airbnb ont augmenté de 5% au premier trimestre, a déclaré la société dans son deuxième rapport depuis son introduction en bourse en décembre.

Alors que les actions chutent de plus de 3% pour clôturer à 135,75 $ jeudi, l’espoir d’un rebond est limité, a déclaré le fondateur de TradingAnalysis.com, Todd Gordon, à CNBC.

« Si nous faisons de nouveaux creux, ce n’est jamais bon », a déclaré Gordon dans une interview jeudi avec « Trading Nation » de CNBC après qu’Airbnb soit passé sous le niveau de soutien de 138 $ qu’il surveillait.

Pourtant, avec 20% de part du marché de l’hébergement aux États-Unis, Airbnb est « plus grand que les cinq premières marques hôtelières réunies » et est donc bien positionné pour capitaliser sur la demande de voyages refoulés, a déclaré Gordon.

« Une fois que ce marché du logement se relâchera, que la demande refoulée diminuera, que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se calmeront, plus de chambres deviendront disponibles », a-t-il déclaré.

Les réservations brutes d’Airbnb ont diminué d’environ un tiers en 2020. Dans ses dernières réutilisation, le service d’hébergement de courte durée a signalé une augmentation trimestrielle de 39% et une augmentation de 13% d’une année sur l’autre des nuits et des expériences réservées.

« Je pense que ces problèmes sont transitoires et je pense que les gens réapparaîtront sur ce marché », a déclaré Gordon. « Je suis optimiste. J’aimerais voir un support technique, une petite preuve d’un renversement, avant d’entrer, mais je n’abandonnerais pas encore. »

Un autre commerçant n’était pas si sûr.

« La concurrence devient vraiment un problème pour Airbnb », a déclaré Boris Schlossberg, directeur général de la stratégie FX chez BK Asset Management, dans le même entretien « Trading Nation ».

« VRBO donne vraiment à Airbnb une course pour son argent, principalement parce qu’Airbnb a un inventaire beaucoup plus important dans le noyau urbain et VRBO est beaucoup, beaucoup mieux positionné dans la propriété de location de vacances.[ies], c’est là que la plupart des gens veulent aller », a-t-il déclaré.

Les frais d’Airbnb commencent également à dissuader les consommateurs et à les conduire vers des offres alternatives, a déclaré Schlossberg.

« Je pense que ce qui se passe avec Airbnb, le plongeon du cygne dans le prix, c’est qu’il a perdu l’imagination de Wall Street », a-t-il déclaré. « Wall Street a en quelque sorte perdu confiance en son modèle à ce stade et je pense que ce sera très difficile pour l’entreprise à l’avenir. »

Avertissement