Les investisseurs ont investi 2,5 milliards de dollars dans les entreprises

Les investissements privés dans les entreprises spatiales ont diminué au deuxième trimestre – alourdis par des vents contraires économiques et de marché plus larges, mais récupérés en partie par un cycle de financement chez SpaceX d’Elon Musk, selon un rapport jeudi par la firme new-yorkaise Space Capital.

Les entreprises d’infrastructure spatiale ont apporté 2,5 milliards de dollars d’investissements privés au deuxième trimestre, dont la récente augmentation de 1,7 milliard de dollars de SpaceX constituait la majorité. Le chiffre trimestriel représente une baisse de 45 % par rapport à la même période en 2021, qui a marqué une année record pour les investissements dans les entreprises spatiales.

Les entreprises spatiales, en particulier celles qui sont récemment devenues publiques, ont subi un premier semestre mouvementé, les investisseurs se tournant vers les valeurs technologiques et de croissance. L’économie spatiale n’a pas été épargnée par la hausse des taux d’intérêt, l’inflation ou les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Selon le rapport, le capital s’est également largement tenu à l’écart – du moins temporairement.

“Bien que nous pensions que l’environnement macroéconomique continuera de causer des vents contraires à certaines entreprises spatiales, nous ne pensons pas que l’économie spatiale soit à risque existentiel”, a écrit Chad Anderson, associé directeur de Space Capital, dans le rapport.

“Les technologies spatiales sont une infrastructure numérique de nouvelle génération, la” colonne vertébrale invisible “qui alimente notre économie mondiale”, a-t-il déclaré.

Les technologies satellitaires telles que l’imagerie et les communications représentent environ 90% de l’investissement annuel total dans l’économie spatiale et “jouent déjà un rôle essentiel dans la plupart des grandes industries”, a écrit Anderson. Les 10 % restants sont versés aux entreprises qui construisent du matériel, comme des fusées et des engins spatiaux.

Au total, Space Capital suit 1 727 entreprises qui ont levé 264 milliards de dollars en investissements mondiaux cumulés depuis 2012.

Le rapport a également souligné les investissements dans les “industries émergentes” – composées d’entreprises travaillant sur des stations orbitales et industrielles, la logistique spatiale et les services lunaires – comme ayant connu une “croissance constante au cours de la dernière décennie”, attirant 2,7 milliards de dollars sur cette période.

Alors que le sous-secteur n’en est qu’à ses « balbutiements », selon le rapport, la future fusée gigantesque de SpaceX, Starship, représente un catalyseur clé pour les entreprises des « industries émergentes », avec le potentiel de réduire davantage le coût de l’orbite.

Il est important de noter que SpaceX continue de « défier le consensus », a écrit Anderson dans le rapport, et devrait être en mesure de lever d’importantes sommes de financement à l’avenir « malgré les conditions actuelles du marché », ce qui stimulera le sous-secteur naissant des « industries émergentes ».

“Tout comme le Falcon 9 [rocket] fait il y a 10 ans, Starship réduira encore le coût de la mise en orbite”, a écrit Anderson.