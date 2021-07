Les investisseurs ont acheté des actions chinoises, malgré les inquiétudes réglementaires

Les fonds axés sur les actions chinoises ont enregistré des entrées nettes de 3,6 milliards de dollars au cours de la semaine se terminant mercredi, dont 300 millions de dollars ont été investis dans des fonds technologiques chinois, a déclaré Brandt dans une interview vendredi.

L’EPFR est une filiale d’Informa Financial Intelligence et prétend suivre plus de 134 000 fonds traditionnels et alternatifs avec plus de 49 500 milliards de dollars d’actifs totaux.

Les autorités chinoises ont cherché à calmer les marchés. Mercredi soir, l’autorité de régulation des valeurs mobilières a déclaré lors d’une réunion virtuelle avec les principales banques d’investissement que la Chine n’interdirait pas à ses entreprises de s’inscrire aux États-Unis tant qu’il n’y avait pas de problèmes de sécurité nationale, a déclaré à CNBC une source proche du dossier.