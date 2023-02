Les investisseurs n’ont-ils rien appris de l’effondrement des marchés l’an dernier ?

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici.



New York

CNN

—



La manie des stocks de mèmes était censée être terminée, n’est-ce pas ? Devinez quoi : ce n’est pas le cas.

Bien sûr, l’ensemble du marché s’est bien comporté en janvier. Mais bon nombre des chouchous de Reddit / WallStreetBets d’il y a deux ans étaient particulièrement performants.

Les actions de la chaîne de cinéma AMC (AMC) ont grimpé de près de 65% jusqu’à présent en 2023, et l’action privilégiée complémentaire d’AMC (AMC) (qui se négocie sous le symbole APE en clin d’œil au surnom d’AMC (AMC) les fans se sont donné sur les réseaux sociaux) a plus que doublé.

Pendant ce temps, Bed Bath & Beyond (BBBY) a gagné environ 30%, malgré les rumeurs d’un dépôt de bilan imminent et de nouvelles fermetures de magasins. Et les actions de GameStop (GME), une sorte de stock de mèmes OG de 2021, ont également augmenté de plus de 25 %.

Les investisseurs spéculatifs misent également sur la cryptographie. Avec le rebond du bitcoin d’un creux de 52 semaines d’environ 15 600 $ à un niveau actuel d’un peu moins de 24 000 $, Les actions Coinbase ont grimpé en flèche de 140 % depuis la fin de 2022.

Ensuite, il y a le fonds négocié en bourse ARK Innovation (ARKK) de Cathie Wood, une affiche pour les paris spéculatifs qui possède Tesla (TSLA), Zoom (ZM), Roku (ROKU) et Coinbase parmi ses principaux avoirs. Cet ETF a connu un début d’année 2023 incroyable, en bondissant de plus de 40 %.

Alors, les investisseurs n’ont-ils rien appris de l’effondrement des marchés de l’an dernier ? J’ai écrit la semaine dernière sur la façon dont un stratège a qualifié la folie du marché de cette année de “fuite vers la merde”.

D’autres sont un peu moins critiques à l’égard du soi-disant rallye des actions de pacotille, mais ils craignent toujours que cela ne se termine bien.

«Je suis inquiet en général. Je ne suis pas d’accord avec ce rallye du marché des actions meme », a déclaré Erik Ristuben, stratège en chef des investissements chez Russell Investments.

Ristuben a déclaré qu’il pense toujours que les chances sont supérieures à 50-50 que l’économie se dirige vers la récession. Si cela se produit, les actions de moindre qualité devraient être durement touchées.

Un autre stratège convient que ce récent rallye pour les actions de mèmes et autres paris spéculatifs pourrait ne pas bien se terminer.

“Au début de chaque année, vous voyez généralement une réversion moyenne. Les actions qui ont beaucoup baissé à la fin de l’année précédente sont achetées », a déclaré Michael Sheldon, directeur des investissements chez RDM Financial Group chez Hightower. “Mais le fort rallye de cette année et le rebond des noms battus en sont un exemple extrême.”

Le problème avec les actions de mèmes et autres sociétés spéculatives est qu’elles ont souvent du mal à gagner de l’argent de manière durable. Ce sont des entreprises axées sur l’histoire plutôt que des entreprises qui ont des bénéfices et des flux de trésorerie solides.

GameStop, par exemple, a enregistré une perte nette de 95 millions de dollars au troisième trimestre 2022. AMC a signalé une perte d’environ 227 millions de dollars.

“Les investisseurs ne doivent pas ignorer le fait que posséder une entreprise non rentable et espérer qu’elle finira par gagner de l’argent coûte cher”, a déclaré Ronald Temple, stratège en chef du marché chez Lazard. “Les marchés sont excessivement exubérants.”

Temple s’inquiète que les investisseurs soient à nouveau emportés par l’élan et ne s’arrêtent pas pour réfléchir au risque qu’ils prennent avec les actions meme.

“Il y a un peu de peur de manquer quelque chose”, a déclaré Temple. “Cela explique en partie l’aspect moins qualitatif de ce rallye.”

Bien sûr, de nombreuses entreprises sont en fait rentables. Et les investisseurs se prépareront à un autre torrent de rapports sur les bénéfices des entreprises cette semaine.

Les grandes banques, les géants pétroliers et les titans de la technologie ont jusqu’à présent mené le défilé des bénéfices. Mais maintenant, les entreprises de consommation se préparent pour leur fermeture.

Parmi les nombreuses entreprises de vente au détail, de restauration et de divertissement sur le point de publier leurs derniers résultats : CVS (CVS), Yum Brands (YUM) (propriétaire de KFC, Pizza Hut et Taco Bell), Chipotle (CMG), Disney (DIS), Tapestry (TPR) (parent de Coach et Kate Spade), Mattel (MAT) et Pepsi (PEP).

Les inquiétudes liées à la récession et la nervosité de l’inflation ont nui aux actions de consommation en 2022. Mais certains experts de Wall Street pensent que ces entreprises devraient faire un grand retour cette année alors que les pressions sur les prix s’estompent.

“L’inflation ralentit fortement”, ont déclaré les stratèges d’Evercore ISI dans un récent rapport. Ils ont amélioré leurs perspectives sur les actions de consommation discrétionnaire, affirmant que le secteur “a une fois de plus repris son rôle traditionnel du” pire au premier “”.

« La consommation discrétionnaire a fait ses preuves en matière de surperformance, même si la croissance est inférieure à la moyenne en 2023 ; la clé est que même si l’inflation reste élevée, la tendance de l’inflation est manifestement à la baisse », ont déclaré les stratèges d’Evercore ISI.

Les investisseurs écouteront donc attentivement ce que les dirigeants des grandes entreprises axées sur la consommation ont à dire lors des conférences téléphoniques sur les résultats avec les analystes sur les perspectives pour 2023. S’ils sont optimistes quant aux dépenses, cela pourrait maintenir la reprise des actions de consommation.

L’ETF Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) a grimpé de près de 20 % jusqu’à présent cette année.

Lundi: Commandes d’usine en Allemagne ; revenus de Tyson Foods (TSN), Energizer (ENR), Take-Two Interactive (TTWO), Spirit Airlines (SAVE) et Pinterest (PINS)

Mardi: Discours sur l’état de l’Union aux États-Unis ; données commerciales de la Chine ; balance commerciale des États-Unis ; crédit à la consommation américain ; la décision australienne sur les taux d’intérêt ; revenus de BP (BP), Centene (CNC), Carrier, Aramark (ARMK), DuPont (DD), Royal Caribbean (RCL), Hertz (HTZ), Prudential (PRU), VF Corp. (VFC), Yum China ( YUMC) et Chipotle

Mercredi: Inventaires hebdomadaires de pétrole brut ; revenus de CVS, Uber (UBER), Total (TOT), Eaton (ETN), Fox (FOXA), Yum Brands, Capri Holdings (CPRI), Coty (COTY), New York Times (NYT), Disney, Goodyear (GT ), O’Reilly Automotive (ORLY), MGM Resorts (MGM), Mattel, Affirm et Robinhood

Jeudi: les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ; revenus de Pepsi, AbbVie (ABBV), Nissan (NSANF), Unilever (UL), Philip Morris International (PM), Duke Energy (DUK), Kellogg (K), Hilton (HLT), Tapestry, Ralph Lauren (RL), Thomson Reuters (TRI), Warner Music Group, Canopy Growth (CGC), PayPal (PYPL), Expedia (EXPE), News Corp. (NWSA) et Lyft (LYFT)

Vendredi: le sentiment des consommateurs de l’U. du Michigan aux États-Unis ; PIB du Royaume-Uni ; l’inflation en Chine ; Japon IPP ; revenus de Honda (HMC), Magna (MGA) et Newell Brands (NWL)