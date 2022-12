Les investisseurs millionnaires n’ont pas été aussi baissiers depuis 2008

Les investisseurs millionnaires parient sur des baisses à deux chiffres des actions l’année prochaine, reflétant leurs perspectives les plus baissières depuis 2008, selon l’enquête CNBC Millionaire.

Cinquante-six pour cent des investisseurs millionnaires interrogés s’attendent à ce que le S&P 500 baisse de 10 % en 2023. Près d’un tiers s’attendent à des baisses de plus de 15 %. L’enquête a été menée auprès d’investisseurs possédant 1 million de dollars ou plus en actifs à investir.

Ils s’attendent également à ce que la baisse des actions réduise leur richesse. Interrogés sur le plus grand risque pour leur patrimoine personnel au cours de la prochaine année, le plus grand nombre (28%) a déclaré le marché boursier.

La dernière fois que les investisseurs millionnaires étaient aussi sombres, c’était pendant la crise financière et la Grande Récession il y a plus de dix ans.

“C’est le groupe le plus pessimiste que nous ayons vu depuis la crise financière de 2008 et 2009”, a déclaré George Walper, président de Spectrem Group, qui mène l’enquête avec CNBC.

L’inflation, la hausse des taux et le potentiel de récession pèsent tous sur l’esprit des riches investisseurs, a déclaré Walper. Et alors que les marchés ont déjà chuté cette année, avec la S&P 500 en baisse d’environ 18 %, les investisseurs fortunés prévoient encore plus de difficultés l’année prochaine.

Les sombres perspectives pourraient également exercer une pression supplémentaire sur les marchés, puisque les investisseurs millionnaires détiennent plus de 85 % des actions détenues par des particuliers. Plus d’un tiers des millionnaires s’attendent à ce que leurs rendements globaux sur investissement (qui comprennent les obligations et d’autres classes d’actifs, ainsi que les actions) soient négatifs l’année prochaine. La plupart s’attendent à des rendements inférieurs à 4 %, ce qui est faible étant donné que les bons du Trésor à court terme rapportent désormais plus de 4 %.

De nombreux millionnaires détiennent des liquidités et prévoient de rester sur la touche, du moins dans un avenir prévisible. Près de la moitié (46 %) des investisseurs millionnaires ont plus de liquidités dans leur portefeuille que l’an dernier, 17 % en détenant « beaucoup plus ».

Les millionnaires sont également baissiers à propos de l’économie, 60% s’attendant à ce que l’économie soit “plus faible” ou “beaucoup plus faible” à la fin de 2023.

Il existe cependant un grand écart d’optimisme entre les millionnaires plus jeunes et plus âgés. Quatre-vingt-un pour cent des millionnaires de la génération Y s’attendent à ce que leurs actifs soient plus élevés à la fin de l’année prochaine, près de la moitié (46 %) s’attendant à ce que leurs actifs augmentent de 10 % ou plus. En revanche, la plupart (61 %) des baby-boomers millionnaires s’attendent à ce que leurs actifs soient inférieurs ou « beaucoup inférieurs » l’année prochaine. Plus de la moitié des millionnaires de la génération Y affirment que le S&P 500 augmentera de 10 % ou plus l’année prochaine.

Walper a déclaré que la génération Y a grandi dans un monde financier caractérisé par des taux d’intérêt bas et des prix des actifs en hausse, où les ventes massives sur le marché ont généralement été suivies de rebonds rapides. Les générations plus âgées, a-t-il dit, se souviennent peut-être du monde à forte inflation et à taux croissant des années 1970 et du début des années 1980, lorsque le S&P a baissé pendant plus d’une décennie.

“Les millionnaires du millénaire n’ont jamais vécu dans un véritable environnement inflationniste”, a déclaré Walper. “Pendant toute leur vie professionnelle, ils ont vu des taux d’intérêt gérés par la Fed. Ils n’ont jamais vu de hausses de taux aussi agressives.”

Le pessimisme des millionnaires affecte également leur opinion sur leurs conseillers financiers. Une majorité déclare avoir consulté « très peu » ou « pas du tout » ses conseillers financiers sur la manière de se positionner face à l’inflation. Walper a déclaré que les niveaux d’approbation des conseillers financiers “n’ont jamais baissé aussi rapidement, à tous les niveaux de richesse”.

“Ils ont l’impression que leurs conseillers ne communiquent pas ou ne les préparent pas à la manière d’y faire face”, a déclaré Walper. “Ils ne leur parlent pas de ce que tout cela signifie pour leur avenir financier.”

L’enquête CNBC Millionaire a été menée en ligne en novembre. Au total, 761 répondants, représentant les décideurs financiers de leur foyer, se sont qualifiés pour l’enquête. L’enquête est menée deux fois par année, au printemps et à l’automne.