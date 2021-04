Aujourd’hui, à peu près un an plus tard, les investisseurs mondiaux réévaluent leurs perspectives sur les deux pays.

« Le relais semble se passer », a déclaré Cameron Brandt, directeur de recherche à l’EPFR, dans une interview vendredi. « Beaucoup d’investisseurs pensent que le jeu à court terme est les États-Unis, où la relance s’accélère, contre la Chine, où il y a des signaux qu’une prise plus prudente sera prise, en particulier au second semestre. »

Mais dans un contexte mondial, les fonds d’actions américains et chinois sont les deux régions qui ont a attiré le plus d’afflux d’investisseurs internationaux au cours des deux derniers trimestres, a déclaré Brandt.

Les flux nets cumulés vers les fonds d’actions américains depuis le début de 2020 ont été négatifs jusqu’en novembre, selon les données de l’EPFR. Les flux sont devenus positifs dans les semaines qui ont suivi l’élection présidentielle américaine et ont atteint 170 milliards de dollars au cours de la semaine terminée le 7 avril.

En revanche, les fonds d’actions chinoises ont enregistré des flux cumulatifs positifs nets pendant une grande partie de l’année dernière qui ont dépassé les niveaux américains – jusqu’en décembre. Les flux nets cumulés vers les fonds d’actions chinoises à la semaine du 7 avril n’étaient que de 29,78 milliards de dollars, selon l’EPFR.

La société de données est une filiale d’Informa Financial Intelligence et prétend suivre plus de 100 100 fonds d’investissement dans le monde avec plus de 34 billions de dollars d’actifs totaux.