Les investisseurs institutionnels misent beaucoup sur Lumen Technologies, Inc. (NYSE:LUMN) avec une participation de 66 %

Informations clés

Les participations importantes des institutions dans Lumen Technologies impliquent qu’elles ont une influence significative sur le cours de l’action de la société

50 % de l’entreprise est détenue par les 14 principaux actionnaires

Achats récents par des initiés

Un regard sur les actionnaires de Lumen Technologies, Inc. (NYSE:LUMN) peut nous indiquer quel groupe est le plus puissant. Nous pouvons voir que les institutions détiennent la part du lion de l’entreprise avec 66 % des parts. Autrement dit, le groupe est celui qui profitera le plus si le cours de l’action monte (ou qui perdra le plus en cas de baisse).

La semaine dernière, ce sont les investisseurs institutionnels qui ont le plus profité de l’augmentation de capitalisation boursière de la société, qui a atteint 6,4 milliards de dollars. Les gains de la semaine dernière auraient encore accru le rendement sur un an pour les actionnaires, qui s’élève actuellement à 288 %.

Dans le graphique ci-dessous, nous zoomons sur les différents groupes de propriété de Lumen Technologies.

Consultez notre dernière analyse pour Lumen Technologies

Que nous dit la propriété institutionnelle à propos de Lumen Technologies ?

Les institutions se mesurent généralement à un indice de référence lorsqu’elles rendent compte à leurs propres investisseurs. Elles deviennent donc souvent plus enthousiastes à l’égard d’une action une fois qu’elle est incluse dans un indice majeur. On s’attendrait à ce que la plupart des entreprises aient des institutions inscrites dans leur registre, surtout si elles sont en croissance.

Comme vous pouvez le constater, les investisseurs institutionnels détiennent une part importante de Lumen Technologies. Cela implique que les analystes qui travaillent pour ces institutions ont examiné l’action et qu’ils l’apprécient. Mais comme tout le monde, ils peuvent se tromper. Lorsque plusieurs institutions détiennent une action, il existe toujours un risque qu’elles se trouvent dans une « transaction encombrée ». Lorsqu’une telle transaction tourne mal, plusieurs parties peuvent se faire concurrence pour vendre rapidement des actions. Ce risque est plus élevé dans une entreprise sans historique de croissance. Vous pouvez consulter l’historique des bénéfices et des revenus de Lumen Technologies ci-dessous, mais gardez à l’esprit qu’il y a toujours plus à dire.

Étant donné que les investisseurs institutionnels détiennent plus de la moitié des actions émises, le conseil d’administration devra probablement tenir compte de leurs préférences. Nous notons que les fonds spéculatifs n’ont pas d’investissement significatif dans Lumen Technologies. Nos données montrent que BlackRock, Inc. est le plus grand actionnaire avec 15 % des actions en circulation. The Vanguard Group, Inc. est le deuxième actionnaire avec 12 % des actions ordinaires, et State Street Global Advisors, Inc. détient environ 6,0 % des actions de la société. De plus, la PDG Kathleen Johnson est propriétaire de 0,9 % des actions de la société.

Un examen plus approfondi de nos chiffres de propriété suggère que les 14 principaux actionnaires détiennent une propriété combinée de 50 %, ce qui implique qu’aucun actionnaire ne détient la majorité.

Bien que l’étude de la propriété institutionnelle d’une entreprise puisse ajouter de la valeur à votre recherche, il est également judicieux de rechercher les recommandations des analystes pour mieux comprendre les performances attendues d’une action. Il existe un nombre raisonnable d’analystes qui couvrent l’action, il peut donc être utile de connaître leur point de vue global sur l’avenir.

Propriété interne de Lumen Technologies

La définition d’un initié peut varier légèrement d’un pays à l’autre, mais les membres du conseil d’administration comptent toujours. La direction de l’entreprise gère l’entreprise, mais le PDG doit rendre des comptes au conseil d’administration, même s’il en est membre.

Le fait que les dirigeants soient propriétaires d’une entreprise est positif lorsqu’il indique qu’ils pensent comme les véritables propriétaires de l’entreprise. Cependant, un nombre élevé de propriétaires d’entreprise peut également donner un pouvoir immense à un petit groupe au sein de l’entreprise. Cela peut être négatif dans certaines circonstances.

Nos données les plus récentes indiquent que des initiés possèdent des actions de Lumen Technologies, Inc. Les initiés détiennent une participation significative d’une valeur de 138 millions de dollars américains. La plupart des gens verraient cela comme un élément vraiment positif. Il est bon de voir ce niveau d’investissement de la part des initiés. Vous pouvez vérifier ici si ces initiés ont récemment acheté.

Propriété publique générale

Avec une participation de 32 %, le grand public, composé principalement d’investisseurs individuels, a une certaine influence sur Lumen Technologies. Cette taille de participation, bien que considérable, pourrait ne pas suffire à modifier la politique de l’entreprise si la décision n’est pas en phase avec celle des autres grands actionnaires.

Prochaines étapes :

Il est toujours utile de réfléchir aux différents groupes qui détiennent des actions dans une entreprise. Mais pour mieux comprendre Lumen Technologies, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Prenons par exemple le spectre omniprésent du risque d’investissement. Nous avons identifié 2 signes avant-coureurs avec Lumen Technologies (au moins 1, ce qui est significatif), et les comprendre devrait faire partie de votre processus d’investissement.

Finalement l’avenir est le plus important. Vous pouvez accéder à ceci gratuit rapport sur les prévisions des analystes pour l’entreprise.

NB : Les chiffres de cet article sont calculés à partir des données des douze derniers mois, qui se réfèrent à la période de 12 mois se terminant le dernier jour du mois de la date de l’état financier. Ces chiffres peuvent ne pas correspondre aux chiffres du rapport annuel sur l’ensemble de l’année.

Nouveau: Analyseur d’actions et alertes IA Notre nouveau Screener d’actions IA analyse le marché chaque jour pour découvrir des opportunités. • Puissances en matière de dividendes (rendement de 3 % et plus)

• Les petites capitalisations sous-évaluées avec des achats d’initiés

• Entreprises technologiques et d’IA à forte croissance Ou créez le vôtre à partir de plus de 50 mesures. Explorez maintenant gratuitement

Vous avez des commentaires sur cet article ? Vous êtes préoccupé par son contenu ? Entrer en contact avec nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à editorial-team (at) simplywallst.com.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Veuillez noter que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces des entreprises sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.