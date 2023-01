Les investisseurs ignorent dangereusement l’impact du marché baissier sur les bénéfices

Le célèbre vendeur à découvert Jim Chanos voit une tendance alarmante sur le marché.

“J’ai été dans la rue [since] 1980 [and] aucun marché baissier ne s’est jamais négocié au-dessus de neuf fois à 14 fois les bénéfices de pointe précédents”, a déclaré lundi le fondateur de Chanos & Co. à “Fast Money” de CNBC.

Son dernier avertissement intervient au milieu de la saison des résultats, deux jours avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt et quatre jours avant le rapport clé sur l’emploi de janvier. Selon Chanos, le marché ne pourra pas surmonter la hausse des taux et la baisse de la rentabilité des entreprises.