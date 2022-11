Les investisseurs fuyant la Big Tech pour l’ancienne économie voici ce que cela signifie

Les plus grandes entreprises technologiques du monde, autrefois les chouchous de Wall Street, ont perdu environ 3 000 milliards de dollars combinés en capitalisation boursière au cours de l’année écoulée. Remarquablement, c’est après que le composite Nasdaq à forte composante technologique a bondi de plus de 7% lors de la plus forte hausse du marché de jeudi en deux ans sur un indice des prix à la consommation plus froid que prévu, mais toujours élevé. De nombreux investisseurs, confrontés à un ralentissement économique, à une inflation persistante et à une hausse des taux d’intérêt, ont abandonné la Big Tech cette année pour des secteurs plus traditionnels comme l’énergie et les biens de consommation de base qui fournissent des biens tangibles, réalisent des bénéfices et restituent des liquidités supplémentaires aux actionnaires. Le rallye de jeudi a certainement mis un frein aux 12 derniers mois de pertes du Nasdaq, mais l’indice est toujours en baisse d’environ 29 % depuis novembre dernier, lorsqu’il a atteint son dernier record. Il s’agit d’une baisse beaucoup plus prononcée sur 12 mois pour le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, qui ont chuté de 15 % et d’environ 6,5 %, respectivement. Il est trop tôt pour dire si les avancées de jeudi seront le début ou la fin du marché baissier ou juste une autre feinte. Mais nous savons que cette saison des résultats a été dévastatrice pour la plupart des avoirs technologiques du Club. Les résultats largement catastrophiques du dernier trimestre ont conduit Jim Cramer à exhorter les investisseurs à limiter leur exposition aux valeurs technologiques et aux semi-conducteurs. “La technologie a été misérable. Nous avons dit que nous ferions quelques ajustements, mais nous n’allons pas être agressifs”, a-t-il récemment déclaré. Jim avait également appelé Big Tech à réduire ses coûts et ses effectifs. Nous avons vu cela commencer à se produire récemment, avec des licenciements chez Meta Platforms (META) et un gel des embauches chez Amazon (AMZN). Alors, que signifie l’année écoulée pour ces actions de croissance à méga capitalisation qui dominent le marché depuis si longtemps ? La capitalisation boursière des cinq actions Big Tech du Club a collectivement baissé de 42 % au cours des 12 derniers mois, à la clôture de jeudi, selon FactSet. Alphabet (GOOGL) a perdu 37,32%, ce qui lui donne une capitalisation boursière actuelle de 1,13 billion de dollars, contre 1,81 billion de dollars l’année dernière. La capitalisation boursière d’Apple (AAPL) a baissé de 3,73 %, à 2 330 milliards de dollars, contre 2 430 milliards de dollars l’année précédente. Les méta-plateformes (META) ont perdu 67,55 %, à 251,55 milliards de dollars, contre une capitalisation boursière de 775,28 milliards de dollars l’an dernier. La capitalisation boursière de Microsoft (MSFT) a chuté de 27,07 %, à 1,81 billion de dollars, contre 2,48 billions de dollars il y a un an. Amazon (AMZN) a perdu 44,18%, le laissant avec une capitalisation boursière de 985,78 milliards de dollars, contre 1,76 billion de dollars l’année dernière. Cependant, la capitalisation boursière à elle seule ne dit pas aux investisseurs s’ils obtiennent une bonne valeur à ces niveaux actuellement battus. Pour obtenir une image plus holistique, il est important d’examiner chaque action technologique sur une évaluation basée sur le rapport cours/bénéfice à terme, ou le ratio P/E, qui est calculé en prenant le prix d’une action et en la divisant par les 12 suivants. mois estimations du bénéfice par action. La comparaison du multiple actuel à la moyenne historique d’une action sur 5 ans permet de déterminer si elle est bon marché ou chère. Nos comparaisons montrent que leurs valorisations actuelles sont soit inférieures, soit conformes à leurs moyennes des cinq dernières années. Voici un aperçu de chacun des changements de valorisation de nos actions technologiques, ainsi que notre analyse. Alphabet (GOOGL) Les actions d’Alphabet se négocient actuellement à 18 fois les estimations des bénéfices prévisionnels, bien en deçà de leur valorisation moyenne historique sur 5 ans de 24,6 fois les bénéfices prévisionnels. Cette valorisation moins chère a été motivée par les craintes de récession et les réductions des budgets publicitaires qui y sont liées. L’avis du Club : Nous continuons de croire que la société mère de Google est la meilleure entreprise pour obtenir un retour sur votre investissement publicitaire. Sans oublier que le moteur de recherche de Google est le guichet unique pour les questions, ce qui en fait la destination préférée des annonceurs. De plus, son activité Google Cloud continue de croître à un rythme rapide. Et surtout, la société dispose d’un solide flux de trésorerie disponible. Compte tenu de ces facteurs, les investisseurs ayant un horizon temporel à long terme qui pensent que les défis macroéconomiques actuels finiront par s’atténuer, peuvent trouver les actions Alphabet aux niveaux actuels attrayantes, une valorisation moins chère que celle où l’action se négocie habituellement. Alphabet a clôturé jeudi de plus de 7%, à 93,94 $ par action. Apple (AAPL) Les actions d’Apple se négocient actuellement à 23,3 fois les estimations de bénéfices prévisionnels, légèrement supérieures à leur moyenne sur 5 ans de 21,4 fois. Cela montre que les investisseurs auraient pu obtenir cette valorisation à presque n’importe quel moment au cours des 5 dernières années. Le point de vue du Club : À partir de jeudi, il y a sans doute un risque supplémentaire pour Apple en raison de la politique stricte de zéro-Covid de la Chine, bien que vendredi, il y ait eu un autre signe que ces restrictions pourraient commencer à s’assouplir davantage. Être proche de sa valorisation moyenne sur 5 ans n’en fait pas le P/E le plus attrayant par rapport aux autres valeurs technologiques dont les valorisations ont chuté plus que leurs moyennes historiques. Si une récession se profile à l’horizon, Apple ne serait probablement pas le premier endroit où garer votre argent. Mais nous maintenons notre position “possède-le, ne l’échange pas”. Apple a clôturé en hausse de près de 9 % jeudi, à 146,87 $ par action. Amazon (AMZN) Les actions d’Amazon se négocient à 61,7 fois les estimations des bénéfices prévisionnels, bien en deçà de la moyenne historique de 76,3 fois sur 5 ans. Mais alors que les actions d’Amazon sont bon marché par rapport à elles-mêmes, elles sont chères par rapport à l’ensemble du marché. L’avis du Club : Amazon a toujours eu une valorisation élevée et est le plus cher du groupe technologique. Avec le carnage récent dans la technologie des méga capitalisations, l’action est devenue moins chère mais n’a pas chuté à des niveaux attractifs par rapport à la baisse de valorisation d’Alphabet, par exemple. Cependant, de nombreux facteurs peuvent faire grimper le stock à l’avenir. Par exemple, l’accord de la société avec la Ligue nationale de football pour diffuser des matchs sur Amazon Prime attirera probablement beaucoup de nouveaux membres, son activité Amazon Web Services est un leader du marché dans le cloud et la direction s’oriente vers une réduction plus agressive des coûts. Amazon a clôturé jeudi de plus de 12 %, à 96,63 $ par action. Meta Platforms (META) Meta se négocie actuellement à 13,6 fois les estimations des bénéfices à terme, contre une moyenne sur 5 ans de 21,8 fois. Les investisseurs ont été déçus lorsque Meta a annoncé qu’il augmenterait les dépenses pour ses investissements dans le métaverse au cours de ses résultats du troisième trimestre fiscal. Le point de vue du Club : Alors que Meta se négocie actuellement avec une forte décote, nous pensons que l’engagement de la direction à dépenser des milliards sur le métaverse pourrait entraver la croissance. Compte tenu du contexte macroéconomique difficile, nous ne pensons pas que ce soit un moment prudent pour Meta de continuer à injecter de l’argent dans Reality Labs, l’unité de casque de réalité virtuelle et augmentée qui a perdu 9,4 milliards de dollars jusqu’à présent cette année. Nous considérons que la récente décision de l’entreprise de licencier plus de 11 000 employés est difficile mais nécessaire pour contrôler les coûts suite aux performances lamentables de l’entreprise au troisième trimestre et à la faiblesse des prévisions. Bien que les fondamentaux de la société soient résilients, nous restons prudents sur le titre. Meta a clôturé jeudi de plus de 10 %, à 111,87 $ par action. Microsoft (MSFT) Microsoft se négocie avec une remise de 24 fois les bénéfices par rapport à sa moyenne historique sur 5 ans de 27,3 fois, mais toujours plus cher que le marché plus large tel que mesuré par le multiple à terme du S & P 500 d’un peu plus de 17 fois. Microsoft est sous pression en raison de l’affaiblissement de la demande d’ordinateurs personnels, de la force du dollar américain et du resserrement des budgets des entreprises pour le cloud. L’avis du Club : la valorisation inférieure de Microsoft par rapport à sa moyenne historique semble attrayante, mais la croissance à partir d’ici sera plus difficile à obtenir dans ce climat économique difficile. De plus, la valorisation n’est pas aussi attrayante une fois que l’on tient compte des attentes de croissance. La valorisation ajustée de la croissance, comme l’indique le ratio cours/bénéfice/croissance (PEG) actuel de 2,2, est à peu près égale à la moyenne historique sur 5 ans de 2,1. Cela signifie que, lorsque l’on tient compte des taux de croissance, l’action n’apparaît pas aussi bon marché que le rapport P/E semble l’indiquer. Dans l’ensemble, nous pensons que Microsoft a un potentiel à long terme, néanmoins, nous envisagerions de réduire le rebond aujourd’hui, si nous n’étions pas limités, étant donné les vents contraires à court terme que l’entreprise doit surmonter. Microsoft a clôturé jeudi en hausse de plus de 8 %, à 242,98 $ par action. Nous n’avons pas l’intention de faire un appel spécifique sur l’avenir de la technologie des méga-capitalisations, mais visons plutôt à souligner comment un marché baissier vicieux et un ralentissement économique ont anéanti collectivement des billions de dollars de capitalisation boursière d’une poignée d’entreprises. – les mêmes qui ont conduit le marché à la hausse lors du précédent marché haussier. Il y a eu une école de pensée selon laquelle le marché ne peut pas soutenir un rallye sans technologie méga-cap, étant donné les fortes pondérations en pourcentage de ces entreprises dans le S & P 500. Cependant, ce que nous avons vu tout au long de la saison des résultats du troisième trimestre est que le marché plus large peut encore aller plus haut sans ce groupe autrefois aimé. Les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft affichés sur un téléphone mobile et un écran d’ordinateur portable. Justin Tallis | AFP via Getty Images