Les investisseurs fortunés s’inquiètent de l’inflation, selon une enquête de CNBC

En avril, l’indice des prix de base – un indicateur clé de l’inflation aux États-Unis qui élimine les coûts volatils de l’essence et de la nourriture – a bondi de 3,1%, selon le département du Commerce. C’était supérieur aux prévisions de 2,9% et à l’inflation de 1,9% observée le mois précédent. Y compris la nourriture et le carburant, la jauge était de 3,6%, le rythme le plus rapide en 13 ans.

L’enquête, menée en ligne en avril et mai par Spectrum Group pour le compte de CNBC, a été menée auprès de 750 répondants avec des actifs à investir de 1 million de dollars ou plus.

Une des raisons pour lesquelles : les prix de certains biens et services ont augmenté en raison de l’inflation et pourraient continuer à augmenter, surtout si le gouvernement pousse le président Joe Biden à proposer des plans de dépenses de 6 000 milliards de dollars.

L’inflation, surtout si elle est persistante et continue, peut être un problème pour les consommateurs et les investisseurs. Des coûts plus élevés pèsent plus lourdement sur les portefeuilles, et l’environnement global peut également être un frein pour les actifs plus risqués.

« D’une manière générale, les actions s’en sortent mieux dans un environnement inflationniste faible que dans un environnement inflationniste élevé », a déclaré David Kostin, stratège actions américaines de Goldman Sachs, dans une interview mardi avec « Squawk on the Street » de CNBC. « Et alternativement, la baisse de l’inflation est généralement meilleure que la hausse de l’inflation. »

Briser les craintes inflationnistes

Alors que de nombreux investisseurs s’inquiètent de l’inflation, certains groupes la considèrent comme plus problématique que d’autres. Par exemple, 85 % des millionnaires républicains s’inquiètent de la hausse des prix, contre 42 % de leurs homologues démocrates.

Les jeunes investisseurs sont également plus inquiets que leurs aînés. Jusqu’à 52% des millionnaires de la génération Y ont déclaré qu’ils étaient « très préoccupés » par l’inflation, contre 40% de la génération X et 31% des baby-boomers interrogés. Dans l’ensemble, les hommes étaient plus préoccupés par les pressions inflationnistes que les femmes.

Une autre raison pour laquelle la hausse de l’inflation inquiète les investisseurs est qu’elle pourrait inciter la Fed à augmenter ses taux d’intérêt. Cela pourrait être un vent contraire pour les actions et signifie qu’emprunter de l’argent deviendra plus cher.