les investisseurs évaluent l’évolution des taux d’intérêt à venir

Les rendements et les prix ont une relation inversée et un point de base équivaut à 0,01 %.

Le rendement sur le Trésorerie à 10 ans a augmenté de plus de 10 points de base à 4,542 %, atteignant son plus haut niveau depuis 2007 où il avait grimpé jusqu’à 4,57 %. Le Trésorerie sur 2 ans le rendement est resté stable à 5,127 %.

Les rendements du Trésor américain étaient plus élevés lundi alors que les investisseurs réfléchissaient à ce qui pourrait être la prochaine étape en matière de taux d’intérêt et attendaient de nouvelles données économiques attendues cette semaine.

Moody’s Investors Service a averti lundi dans une note qu’une fermeture du gouvernement américain serait un événement « négatif en termes de crédit » pour le pays.

Les investisseurs ont réfléchi à ce qui les attend pour l’économie et les taux d’intérêt après que la Réserve fédérale a publié la semaine dernière ses attentes concernant un large éventail d’indicateurs économiques et de politique monétaire.

La banque centrale prévoit de relever ses taux une fois de plus cette année et de mettre en œuvre seulement deux réductions de taux en 2024, soit moins que prévu. Les investisseurs s’attendent donc désormais à ce que les taux restent élevés plus longtemps et se demandent si une nouvelle hausse des taux sera annoncée en novembre ou en décembre, date à laquelle se termineront les deux réunions de la Fed restantes cette année.

Un facteur qui pourrait jouer en faveur de ce phénomène est une éventuelle fermeture du gouvernement américain, qui débuterait le 1er octobre si le Congrès ne parvenait pas à résoudre les négociations budgétaires fédérales en cours. La situation reste tendue car peu de progrès semblent avoir été réalisés au cours du week-end.

Cette semaine, les investisseurs se pencheront vendredi sur les données du secteur immobilier, ainsi que sur l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle. Plusieurs intervenants de la Fed devraient également s’exprimer et pourraient fournir de nouvelles indications sur les perspectives de politique monétaire.