les investisseurs évaluent l’état de l’économie

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté mercredi, atteignant son plus haut niveau depuis plus de 15 ans, alors que les traders pesaient plus longtemps que prévu les craintes d’une inflation persistante et d’un resserrement de la politique monétaire.

Le Trésorerie à 10 ans le rendement a gagné 3 points de base à 4,587%. Il avait atteint mardi 4,566%, son plus haut niveau depuis 2007. Trésorerie sur 2 ans le rendement a également ajouté 3 points de base à 5,108 %.

Les rendements et les prix ont une relation inversée et un point de base équivaut à 0,01 %.