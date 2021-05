Les investisseurs étrangers achètent des obligations chinoises continentales

En 2017, UBS est devenu le premier gestionnaire de fortune international à établir une présence dans la zone de libre-échange de Qianhai, dans le but de renforcer la coopération financière entre Shenzhen et Hong Kong.

BEIJING – Les investisseurs étrangers et les institutions financières sont toujours désireux d’investir en Chine malgré les tensions géopolitiques – et beaucoup plus d’argent étranger pourrait entrer dans le pays, selon les analystes.

Les différences de politique monétaire et les stades de reprise après la pandémie de coronavirus ont contribué à des rendements des emprunts publics chinois toujours plus élevés par rapport à ceux des États-Unis et de l’Europe.

Alors que les économistes notent une reprise «déséquilibrée» après la pandémie, la croissance relativement plus rapide de la Chine – et sa population de 1,4 milliard de personnes – a davantage d’investisseurs à la recherche d’opportunités.

Selon Jason Pang, gestionnaire de portefeuille du JPMorgan China Bond Opportunities Fund, l’intérêt pour les obligations de la Chine continentale a repris, en particulier de la part des investisseurs institutionnels étrangers. Lancé l’an dernier, le fonds avait 124 millions de dollars d’actifs clients sous gestion à la fin du mois d’avril.

« Le message n’a pas changé. Le seul changement est que l’intérêt a fortement changé au premier trimestre », a-t-il déclaré. Pang s’attend à ce que la part étrangère du marché obligataire chinois atteigne 15% au cours des trois à cinq prochaines années.

Si cette prévision est correcte, beaucoup plus d’argent étranger devrait entrer en Chine.

La part étrangère du marché obligataire de la Chine continentale – le deuxième au monde après les États-Unis – a atteint 3,44% en avril, contre 3,2% en décembre, selon Natixis. La société a constaté que les investisseurs étrangers avaient acheté 58 milliards de dollars nets (9 milliards de dollars) d’obligations de la Chine continentale en avril, ce qui a plus que renversé des ventes nettes de 9 milliards de yuans en mars.

Pour l’avenir, Citi s’attend à ce que 300 milliards de dollars pénètrent sur le marché obligataire suite à l’ajout officiel de la Chine par FTSE Russell à son indice mondial des obligations gouvernementales en octobre.