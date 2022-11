Les investisseurs encouragent le remaniement du leadership du PDG chez Disney

Les législateurs exigent une enquête sur l’allégation de fuite de la Cour suprême. Les législateurs démocrates demandent une enquête et des règles d’éthique plus strictes pour les juges, après des informations selon lesquelles une décision de 2014 sur la contraception a été divulguée à l’avance aux militants anti-avortement.

Les retombées du FTX se propagent aux prix de la cryptographie

Les actifs cryptographiques sont à nouveau dans le rouge lundi, avec Bitcoin oscillant autour d’un creux de deux ans, alors que les investisseurs sont de plus en plus nerveux face aux risques de contagion liés à l’effondrement de FTX. Au cours du week-end, l’échange de crypto en échec, fondé par Sam Bankman-Fried, a révélé que ses entreprises combinées devaient un total de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers.

Environ la moitié de cette somme est dû au top 10 de FTX créanciers. La société a soumis samedi une liste expurgée au tribunal américain des faillites, mais a averti qu’elle pourrait procéder à d’autres ajustements compte tenu de l’état désastreux de sa tenue de registres. On sait peu de choses sur qui figure précisément sur cette liste. Ce que l’on sait, c’est que la liste des bailleurs de fonds de FTX est vaste et impressionnante, notamment BlackRock, Sequoia et la Caisse de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Il y a de bonnes nouvelles pour les créanciers. John Ray, le nouveau PDG de FTX supervisant la faillite, a déclaré que certaines entités, dont FTX US, sont solvables. Il examine les actifs et se prépare à vendre ou à réorganiser ces entreprises, pour commencer le processus de remboursement de ceux qu’il doit de l’argent. L’entreprise a également demandé au tribunal l’autorisation de payer ses 330 employés restants, notant qu’ils démissionnent rapidement.

Les sociétés de cryptographie sont en difficulté, qu’elles aient ou non coupé les liens FTX. Les actions de Silvergate Capital, une banque spécialisée dans les actifs cryptographiques, sont en baisse dans les échanges avant commercialisation ce matin, après avoir diminué de moitié le mois dernier. La société a publié une série de déclarations indiquant qu’elle n’avait aucun prêt en cours envers FTX ou son fondateur. Les actions de Coinbase, un échange de crypto rival, sont également en baisse de 5% supplémentaires en pré-commercialisation, car les investisseurs vendent des actifs risqués liés à la crypto.

Ajoutant aux inquiétudes des investisseurs: mouvements suspects ce week-end dans les actifs cryptographiques de FTX. Cela a déclenché une alerte de la société de recherche blockchain Chainalysis, Attention que FTX a peut-être été touché par une autre attaque de pirates, similaire à celle qui s’est produite le week-end précédent.