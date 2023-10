Les investisseurs en dividendes doivent se souvenir des mauvaises nouvelles lorsqu’ils lisent les bonnes nouvelles concernant cette action à haut rendement

Gestionnaire d’actifs Prix ​​​​T. Rowe (TROUVER -1,84%) a un historique de dividendes impressionnant, avec une augmentation annuelle des dividendes au cours de chacune des 37 dernières années. Le rendement du dividende est aujourd’hui d’environ 4,6 %, ce qui se situe dans le haut de la fourchette de rendement historique de la société. Il y a beaucoup de choses à apprécier à propos de cette société de fonds communs de placement emblématique, mais il y a aussi un point négatif que les investisseurs doivent surveiller.

L’AUM est le grand chiffre pour T. Rowe Price

D’un point de vue global, l’activité de T. Rowe Price est assez simple à comprendre. Les clients lui donnent de l’argent et il leur facture des frais pour gérer cet argent. Généralement, les frais correspondent à un pourcentage fixe des actifs qu’un client possède avec T. Rowe Price. Plus l’entreprise gère d’argent, plus les revenus d’honoraires qu’elle génère sont importants. Moins il gère d’argent, moins il gagne en revenus de commissions.

Il est évident que la gestion d’actifs est une activité complexe. Mais le modèle de base ici est assez simple. C’est pourquoi les investisseurs accordent une très grande attention aux actifs sous gestion (AUM). Ce nombre correspond à la somme totale d’argent que les clients ont confié à T. Rowe Price pour qu’il gère en leur nom.

Il existe deux principaux facteurs déterminants en matière d’actifs sous gestion pour T. Rowe Price, dont l’activité est très bien établie. Le plus important est la performance des marchés. Cela a constitué un avantage important au deuxième trimestre 2023, conduisant les actifs sous gestion à la fin du trimestre à augmenter de 6,8 % par rapport à il y a un an et de 4,3 % séquentiellement par rapport au premier trimestre.

Au total, ce que la société décrit comme « une appréciation et des gains nets du marché » a augmenté les actifs sous gestion de 77,7 milliards de dollars au cours du trimestre. Et pourtant, l’actif total sous gestion n’a augmenté que de 57,7 milliards de dollars. La différence réside dans les 20 milliards de dollars que les clients ont retirés de leurs comptes T. Rowe Price. Les flux clients sont le deuxième grand moteur des actifs sous gestion.

Une tendance de long terme à surveiller

Les investisseurs retirent de l’argent de leurs comptes pour diverses raisons. Par exemple, les retraits ont tendance à augmenter en période d’incertitude économique, car les investisseurs inquiets cherchent essentiellement à se retirer du marché. Il n’existe aucun moyen de quantifier pleinement pourquoi l’argent a été retiré à T. Rowe Price. Mais les investisseurs doivent tout de même surveiller ce que l’entreprise appelle les « flux de trésorerie nets ». Il y a deux grandes raisons à long terme à cela.

En toute honnêteté, T. Rowe Price a tendance à avoir une activité délicate, car le transfert d’actifs entre sociétés peut être difficile. Mais une énorme quantité de richesse est concentrée entre les mains des personnes âgées, qui ont épargné pour leurs années de retraite. Avec la génération des baby-boomers qui part à la retraite, il y aura probablement une augmentation des retraits pour les frais de subsistance (et peut-être quelques folies).

T. Rowe Price ne peut pas faire grand-chose à ce sujet, à part essayer d’attirer de nouveaux clients. Cela pourrait toutefois s’avérer plus difficile à réaliser qu’il n’y paraît. Pourquoi? Il y a eu une évolution notable parmi les investisseurs vers les fonds négociés en bourse (FNB) moins chers et s’éloigner des fonds communs de placement qui constituent le fondement traditionnel des activités de T. Rowe Price. Fondamentalement, les jeunes investisseurs ont plus d’options et les fonds communs de placement ne sont plus le premier choix. Il y a eu une longue fuite de liquidités qui a quitté la plupart des sociétés de fonds communs de placement, y compris T. Rowe Price.

Il faut reconnaître que T. Rowe Price évolue avec le temps. Elle possède sa propre gamme d’ETF et a développé une activité d’actifs alternatifs, un domaine qui connaît une demande continue des investisseurs. Mais ces deux initiatives ne peuvent pas faire grand-chose compte tenu de l’ampleur des opérations de fonds communs de placement de la société. Par exemple, les actifs alternatifs ne représentent qu’environ 3 % des actifs sous gestion de l’entreprise.

Il y a un avenir radieux, mais il y a toujours une fuite lente et régulière

L’exploitation d’une entreprise de gestion d’actifs a tendance à être assez rentable puisque T. Rowe Price parvient essentiellement à tirer parti de ses efforts de gestion grâce à d’énormes sommes d’argent. Pour simplifier, ajouter plus d’argent à un fonds ne change pas beaucoup les coûts de l’entreprise. Ainsi, T. Rowe Price reste une entreprise très solide, d’autant plus qu’elle n’a pas de dette à long terme et 2,2 milliards de dollars de liquidités à son bilan. Les investisseurs en dividendes ne devraient pas trop s’inquiéter de la sécurité des dividendes ici. Mais si vous êtes un investisseur à revenu qui achète ces actions à haut rendement, vous devez toujours prêter une attention particulière aux vents contraires fondamentaux persistants sur les actifs sous gestion. Même si T. Rowe Price ne peut pas endiguer la lente fuite de liquidités, vous voudrez au moins vous assurer qu’il maintient les sorties de capitaux au minimum afin que les gains du marché puissent compenser l’impact.