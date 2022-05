Les investisseurs en démarrage lancent des avertissements alors que les périodes de boom sont “sans ambiguïté”

C’est un contraste frappant avec 2021, lorsque les investisseurs se précipitaient dans les entreprises pré-IPO à des valorisations exorbitantes, les transactions se déroulaient à un rythme effréné et les start-ups de logiciels bourdonnantes commandaient des multiples de 100 fois les revenus . Cette époque reflétait un marché haussier étendu dans le domaine de la technologie, le Nasdaq Composite ayant enregistré des gains au cours de 11 des 13 dernières années et le financement par capital-risque aux États-Unis atteignant 332,8 milliards de dollars l’année dernière, sept fois plus qu’il y a dix ans. selon le Association nationale du capital-risque .

“Ce sera une reprise plus longue et bien que nous ne puissions pas prédire combien de temps, nous pouvons vous conseiller sur les moyens de vous préparer et de passer de l’autre côté”, Sequoia Capital, la légendaire société de capital-risque connue pour ses premiers paris sur Google, Apple et WhatsApp, a écrit dans une présentation de 52 pages intitulée “Adapting to Endure”, dont CNBC a obtenu une copie.

Alors que les actions technologiques explosent au cours des cinq premiers mois de 2022 et que le Nasdaq est sur le point de connaître son deuxième pire trimestre depuis la crise financière de 2008, les investisseurs en démarrage disent à leurs sociétés de portefeuille qu’ils ne seront pas épargnés par les retombées, et que les conditions pourrait s’aggraver.

Cette fois-ci, les paroles de Sequoia ressemblent davantage à la sagesse conventionnelle émergente de la Silicon Valley. Le marché a commencé à tourner en novembre, les entreprises s’arrêtant en bourse pour commencer 2022. Les fonds croisés qui ont alimenté une grande partie du boom du marché privé ont reculé alors qu’ils sont aux prises avec des pertes historiques dans leurs portefeuilles publics, a déclaré Deena Shakir partenaire de Lux Capital, qui possède des bureaux à New York et dans la Silicon Valley.

Il s’avère que la demande technologique n’a fait qu’augmenter et que le Nasdaq a connu sa meilleure année depuis 2009, stimulé par des taux d’intérêt bas et une augmentation des dépenses en produits pour le travail à distance.

Cependant, Sequoia n’a pas toujours fixé le moment de ses avertissements. En mars 2020, la société a qualifié la pandémie de Covid-19 de “cygne noir de 2020” et a imploré les fondateurs de se retirer du marketing, de se préparer à ce que les clients réduisent leurs dépenses et d’évaluer si “vous pouvez faire plus avec moins”.

Sequoia a dit à ses entreprises d’examiner les projets, la recherche et le développement, le marketing et ailleurs pour trouver des opportunités de réduire les coûts. Les entreprises n’ont pas à appuyer immédiatement sur la gâchette, a ajouté la société, mais elles devraient être prêtes à le faire dans les 30 prochains jours si nécessaire.

Les hausses soutenues des prix du carburant et des denrées alimentaires, la pandémie en cours et les conflits géopolitiques qui font rage se sont heurtés de telle manière que les investisseurs craignent désormais une inflation hors de contrôle, une hausse des taux d’intérêt et une récession.

Dans sa lettre du premier trimestre aux commanditaires, Lux a rappelé aux investisseurs qu’elle prévoyait de tels problèmes depuis des mois. L’entreprise a cité sa lettre du quatrième trimestre, qui disait aux entreprises de préserver leurs liquidités et d’éviter de mettre de l’argent derrière une croissance non rentable.

“Les entreprises qui ont récemment augmenté à des prix très élevés au plus fort de l’inflation des valorisations peuvent être aux prises avec des taux de combustion élevés et des défis à court terme qui augmentent dans ces valorisations”, a déclaré Shakir à CNBC dans un e-mail. “D’autres qui étaient plus sensibles à la dilution et qui ont choisi d’augmenter moins peuvent maintenant avoir besoin d’envisager des moyens d’étendre la piste qui leur auraient semblé désagréables il y a quelques mois à peine.”

Les suppressions d’emplois et les gels d’embauche sont déjà devenus une grande histoire au sein des grandes entreprises technologiques publiques. Snap, Facebook, Uber et Lyft ont tous déclaré qu’ils ralentiraient l’embauche dans les mois à venir, tandis que Robinhood et Peloton ont annoncé des suppressions d’emplois.

Et parmi les entreprises encore privées, des réductions d’effectifs sont en cours à Klarna et Caméealors qu’Instacart est aurait ralentissement de l’embauche avant une introduction en bourse prévue. Le fournisseur de logiciels cloud Lacework a annoncé vendredi des réductions d’effectifs, six mois après la fermeture de l’entreprise évalué à 8,3 milliards de dollars par des investisseurs en capital-risque.

“Nous avons ajusté notre plan pour augmenter notre piste de trésorerie jusqu’à la rentabilité et considérablement renforcé notre bilan afin que nous puissions être plus opportunistes face aux opportunités d’investissement et à l’incertitude climatique dans l’environnement macro”, a déclaré Lacework dans un communiqué. article de blog.

Tomasz Tunguz, directeur général de Redpoint Ventures, a déclaré à CNBC que de nombreux investisseurs en démarrage ont conseillé à leurs entreprises de garder suffisamment de liquidités pour au moins deux ans de douleur potentielle. C’est une nouvelle conversation qui va de pair avec des discussions difficiles sur les valorisations et les taux d’épuisement.

Shakir était d’accord avec cette évaluation. “Comme beaucoup, chez Lux, nous avons conseillé à nos entreprises de penser à long terme, d’étendre la piste à plus de 2 ans si possible, d’examiner de très près la réduction de la consommation et l’amélioration des marges brutes, et de commencer à définir des attentes que les futurs financements à court terme ne ressembleront probablement pas à ce à quoi ils s’attendaient il y a six ou 12 mois”, a-t-elle écrit.

Dans un Publier le 16 mai, avec le titre « The Upside of a Downturn », Lightspeed Venture Partners a commencé par dire : « Les périodes de boom de la dernière décennie sont sans ambiguïté terminées. Parmi les sous-titres, on lit : « Coupez les activités non essentielles ».

“De nombreux PDG prendront des décisions douloureuses afin de maintenir leur entreprise à flot dans des eaux agitées”, a écrit Lightspeed. “Certains seront confrontés à des compromis qui, il y a seulement quelques mois, auraient semblé farfelus ou inutiles.”

Lux a souligné l’une des décisions douloureuses qu’il s’attend à voir. Pour plusieurs entreprises, a déclaré la firme, “le sacrifice des personnes viendra avant le sacrifice de l’évaluation”.

Mais les sociétés de capital-risque tiennent à rappeler aux fondateurs que les grandes entreprises émergent des temps les plus sombres. Ceux qui prouvent qu’ils peuvent survivre et même prospérer lorsque le capital est rare, pense-t-on, sont bien placés pour prospérer lorsque l’économie rebondira.

Pour les entreprises qui peuvent ajouter des talents aujourd’hui, il y en a plus disponibles en raison du gel des embauches dans certaines des plus grandes entreprises, a déclaré Sequoia. Et Lightspeed a noté que la technologie continuera de progresser indépendamment de ce qui se passe sur le marché.

“Malgré tous les discours pessimistes, nous restons optimistes quant aux opportunités de construire et d’investir dans des entreprises technologiques générationnelles”, a déclaré Shakir. “Nous avons été encouragés de voir nos PDG échanger des notes et des conseils les uns avec les autres, à la fois dynamisés et humiliés par ces conditions changeantes.”

CORRECTION : Cette histoire a été mise à jour pour refléter ce fournisseur de logiciels cloud Lacework a levé 1,3 milliard de dollars en financement de croissance pour une valorisation de 8,3 milliards de dollars.

