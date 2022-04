Les investisseurs en démarrage craignent que le boom de la pandémie soit sur le point de se terminer

Fin 2021, Food52, une entreprise qui vend des ustensiles de cuisine et donne des recettes, a annoncé qu’elle avait reçu un nouvel investissement de 80 millions de dollars de son propriétaire, le groupe Chernin.

« L’entreprise fonctionne extrêmement bien – bien en avance sur ce que nous avions prévu », expliquait alors un cadre de Chernin.

Avance rapide jusqu’en avril 2022 : Food52 a licencié 20 personnes, soit 5 % de son personnel. Un représentant des relations publiques de l’entreprise a décrit les coupes comme un « réalignement » – le déplacement des ressources d’une partie de l’entreprise à une autre. Mais j’ai entendu dire que la croissance des ventes de l’entreprise avait également commencé à ralentir ces derniers mois.

Ce qui fait de Food52 une partie d’une conversation tranquille que j’ai entendue parmi les investisseurs dans les startups et les entreprises privées. C’est un murmure, pas un rugissement. Mais je n’arrête pas d’entendre dire que les entreprises en contact direct avec les consommateurs – c’est-à-dire les entreprises de médias qui vendent de la publicité ou du commerce qui vendent des choses aux gens ordinaires – ont vu leurs ventes commencer à baisser ces derniers mois.

« C’est un peu plus lent que je ne le souhaiterais », me dit un PDG de l’édition.

« Cela ralentit, dans tous les domaines », me dit un investisseur en capital-risque.

« C’est agité », déclare un investisseur en capital-investissement.

Peut-être que c’est un blip – rien à voir ici. Mais c’est peut-être un signe avant-coureur d’une contraction réelle. Et si c’est le cas, n’hésitez pas à développer les scénarios à partir d’ici : les biens et services qui ont été subventionnés par des investisseurs cherchant à obtenir des parts de marché peuvent devenir plus chers – tout comme les trajets Uber et Lyft l’ont fait une fois que ces entreprises ont décidé qu’elles avaient besoin de bénéfices ainsi que croissance. (Un candidat évident ici serait la nouvelle génération de services d’épicerie comme Gopuff, qui promet une livraison quasi instantanée.) Les entreprises qui ont été des concurrents pourraient finir par fusionner, ce qui pourrait profiter à leurs marges mais réduire le choix des consommateurs. Et les travailleurs qui se sont habitués à un marché de l’emploi rare qui offrait à beaucoup d’entre eux plus de choix et de pouvoir pourraient se retrouver confrontés à des licenciements.

Il est difficile de scruter l’intérieur des entreprises privées pour avoir une bonne idée de la façon dont les choses se passent. Mais quand les investisseurs et les chefs d’entreprise qui font preuve d’optimisme me disent qu’ils sont devenus beaucoup moins confiants ces derniers mois, mes oreilles se dressent. Les suppressions d’emplois dans ce qui a été un marché du travail extrêmement tendu sont un autre signe : le site d’actualités technologiques et commerciales The Information a suivi 2 000 licenciements dans des startups au cours du seul mois dernier.

Les entreprises publiques, dont les résultats commerciaux sont beaucoup plus transparents, commencent également à envoyer des fusées éclairantes. Lorsque BuzzFeed a annoncé qu’il proposait des rachats à 30% de son personnel de presse en mars, il a également déclaré que ses revenus diminueraient d’un « faible pourcentage à un chiffre » pour les premiers mois de l’année. Il a déclaré que son activité commerciale – où elle gagne de l’argent grâce à Amazon lorsque les acheteurs en ligne cliquent sur un lien sur une page BuzzFeed – avait commencé à ralentir et que son activité publicitaire connaissait un « démarrage plus lent » de la part des détaillants et des entreprises vendant des biens de consommation. marchandises emballées.

Pendant ce temps, certaines entreprises ne savent tout simplement pas quoi penser de l’économie. « Je n’appellerais pas cela des jours heureux en ce moment », a déclaré Gary Friedman, PDG du détaillant d’ameublement RH, lors d’un appel aux résultats en mars qui a fait sourciller Wall Street. « J’appellerais ça des jours pensifs. Être prêt. »

Tout le monde ne le voit pas. Certains investisseurs me disent que leurs portefeuilles de startups se portent très bien ; d’autres admettent que les choses ont un peu ralenti – mais pas de façon inquiétante.

Les théories du pourquoi ça se passe partout. Ils ne sont pas non plus mutuellement exclusifs. Certains des principaux prétendants:

La croissance des bannières pendant la pandémie, lorsque les gens étaient coincés à la maison, consommaient des tonnes de médias et achetaient beaucoup de choses en ligne, allait inévitablement ralentir. Désormais, les gens sont plus susceptibles de dépenser de l’argent à l’extérieur de la maison – la Transportation Security Administration (TSA), par exemple, affirme que le trafic des aéroports américains est presque revenu à son état d’avant la pandémie – et même ceux qui ne sont pas en déplacement peuvent avoir fait tous les achats de panique/impulsion qu’ils vont faire pendant un certain temps.

L’argent gratuit – à la fois sous la forme de chèques de relance fédéraux et de prêts à peu près sans intérêt – a disparu.

L’inflation, ou la peur de l’inflation, qui a commencé à surgir l’été dernier, pourrait inciter les consommateurs à retarder ou à réduire leurs achats.

Les changements apportés par Apple sur le marché publicitaire, qui sont censés protéger la vie privée des utilisateurs, ont rendu beaucoup plus difficile pour leurs entreprises de trouver les clients dont ils ont besoin. Ce manque de ciblage précis a soit augmenté le montant qu’ils doivent dépenser pour atteindre ces clients, ce qui a augmenté leurs dépenses, soit les a incités à réduire leurs dépenses publicitaires, ce qui a diminué les revenus des entreprises de médias financées par la publicité.

Encore une fois, il est tout à fait possible que tout cela soit effacé avec un quart ou deux de croissance rebondissante cet été et cet automne, et que les choses reviennent à l’époque du go-go. De manière plus réaliste, il est possible que de nombreuses entreprises aient surestimé leurs perspectives de croissance et aient simplement dû les freiner un peu : cela pourrait signifier réduire le marketing – traditionnellement la première chose que les entreprises s’inquiètent des coûts ont tendance à baisser – ou ralentir les plans d’embauche.

Mais si les choses empirent ? Cela devient intéressant et potentiellement inquiétant pour les gens en amont et en aval de la chaîne alimentaire économique. Au cours des dernières années, par exemple, les taux d’intérêt extrêmement bas ont permis aux entreprises qui avaient besoin de plus de temps pour comprendre leur entreprise de lancer la boîte sur la route. Ils pourraient facilement emprunter de l’argent pour presque rien ou vendre des parties d’eux-mêmes à des investisseurs prêts à payer des prix toujours plus élevés. Voir WeWork, pour choisir un exemple particulièrement tristement célèbre.

Mais cette époque est révolue, et la nouvelle est caractérisée par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, ce qui, selon certains investisseurs, pourrait rendre leurs entreprises beaucoup plus ouvertes à la fusion avec des rivaux : si vous n’avez pas d’argent bon marché pour vous aider à acheter de l’échelle, peut-être que vous essaierons d’obtenir une échelle en combinant avec vos concurrents. C’est une bonne nouvelle si vous êtes un banquier ou un avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions ; pas si bon si vous avez un emploi licencié parce que quelqu’un de l’entreprise avec laquelle vous fusionnez fait le même travail que vous. Ou, utilisé pour faire.

Troublant? Bien sûr. Déroutant? Tu paries. Mais là encore, ce sont des adjectifs avec lesquels nous vivons depuis un certain temps. La pandémie a aidé à fermer une multitude de petites entreprises – en même temps que les grandes entreprises technologiques ont vu leurs résultats s’envoler. Il y a maintenant une guerre terrestre en Europe qui pourrait menacer… tout – mais après un bref regain d’intérêt, de nombreux Américains semblent se contenter de vivre leurs journées. Donc, je ne vais pas vous dire que j’ai la moindre idée de ce que tout cela mène. Juste que certaines des personnes qui aiment me dire qu’elles l’écrasent ne le font plus. La tête haute.

Est-ce un avertissement utile ? Trop large? Trop pessimiste ? Faites-moi savoir ce que vous pensez de la chronique de cette semaine – ou de toute autre chose.