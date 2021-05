Les investisseurs en crypto risquent de perdre tout leur argent

Les monnaies numériques comme le bitcoin, l’éther et même le dogecoin ont été en larmes cette année, rappelant à certains investisseurs la bulle cryptographique de 2017 dans laquelle le bitcoin a grimpé vers 20000 dollars, pour descendre aussi bas que 3122 dollars un an plus tard.

Le Bitcoin a augmenté de plus de 90% jusqu’à présent cette année, en partie grâce à l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et des acheteurs d’entreprises tels que Tesla. L’entreprise de voitures électriques a acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins plus tôt cette année, et la valeur de ses avoirs a depuis augmenté à près de 2,5 milliards de dollars.

Les partisans du bitcoin le voient comme une réserve de valeur semblable à l’or en raison de sa rareté – seuls 21 millions de bitcoins peuvent jamais être frappés – en faisant valoir que la crypto-monnaie peut servir de couverture contre l’inflation alors que les banques centrales du monde entier impriment de l’argent pour soulager le coronavirus -économies en ruine.

Cependant, les sceptiques considèrent le bitcoin comme une bulle de marché en attente d’éclatement. Michael Hartnett, stratège en chef des investissements chez Bank of America Securities, a déclaré que le rallye de Bitcoin ressemble à la «mère de toutes les bulles», tandis que Stephen Isaacs d’Alvine Capital estime qu’il n’y a «pas de fondamentaux avec ce produit, point final».

Pendant ce temps, les monnaies numériques alternatives ont fait des gains encore plus importants que le bitcoin. Ether, le jeton natif de la blockchain Ethereum, a enregistré des rendements de plus de 360% depuis le début de l’année, tandis que le crypto dogecoin inspiré des mèmes est en hausse de 12500%.

Les analystes ont attribué la montée du dogecoin aux tweets de célébrités comme Elon Musk et Mark Cuban, ainsi qu’aux investisseurs particuliers qui achètent le jeton sur l’application de trading gratuit Robinhood. David Kimberley, analyste à l’application d’investissement britannique Freetrade, a décrit le rallye dogecoin comme « un exemple classique d’une plus grande théorie de la folie en jeu », faisant référence à la pratique de vendre des actifs surévalués à des investisseurs prêts à payer un prix plus élevé.

Dans le même temps, les banques centrales envisagent d’émettre leurs propres devises numériques. Le mois dernier, la Banque d’Angleterre a lancé un groupe de travail conjoint avec le Trésor pour explorer les monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC. Une telle monnaie existerait à côté des espèces et des dépôts bancaires plutôt que de les remplacer, a déclaré la banque.