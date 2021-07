Les investisseurs en capital-risque chinois regardent ailleurs alors que la réglementation sur les introductions en bourse aux États-Unis se renforce

Samedi, le régulateur chinois du cyberespace a proposé que toute entreprise disposant de données sur plus d’un million d’utilisateurs doivent passer par un examen de cybersécurité avant de s’inscrire à l’étranger. Le régulateur, dont l’influence en Chine a augmenté rapidement, a déclaré que les commentaires publics sur les règles proposées prendraient fin le 25 juillet.

Cela faisait suite à une annonce mardi dernier de la plus haute instance exécutive et du comité central du Parti communiste chinois au sujet de réprimer les activités illégales en valeurs mobilières, qui comprenait un examen plus approfondi des fonds de capital-investissement et de capital-risque, ainsi que la collecte de fonds à l’étranger par le biais d’actions.

« Il n’y a aucun impact sur les sorties, la direction de l’investissement et le stade de l’investissement » pour une entreprise comme la nôtre, a déclaré jeudi Michael Xu, associé directeur de la société chinoise CEC Asset Management, faisant référence à la réglementation accrue des valeurs mobilières. C’est selon une traduction CNBC de ses remarques en mandarin.

Le seul aspect auquel la société devrait prêter plus d’attention est de savoir si les projets d’investissement avaient des actionnaires sans dossier vierge auprès de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, a déclaré Xu.

Les grands géants de la technologie comme Alibaba et Tencent, qui ont soutenu un nombre important d’entreprises cotées aux États-Unis, ont également fait l’objet d’un examen minutieux dans la répression des pratiques monopolistiques par la Chine l’année dernière.