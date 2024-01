Les investisseurs doivent-ils se soucier de la géopolitique ?

On peut dire que les deux personnes les plus influentes au monde l’ont ignoré : Xi Jinping et Donald Trump n’oseraient pas risquer leur vie en bonnet. Leur absence n’a cependant pas empêché les souffleurs de Davos de parler géopolitique toute la semaine.

Le Forum économique mondial de cette année a eu quatre thèmes. Mais « assurer la sécurité et la coopération dans un monde fracturé » et l’intelligence artificielle ont dominé l’ordre du jour. L’emploi, la croissance et les mesures obligatoires en matière de climat n’étaient que des spectacles secondaires.

Je vais bientôt écrire sur l’IA. Pour l’instant, Gaza, l’Ukraine, la mer Rouge et Taïwan font la une des journaux. Les sabres sonnent partout. Lundi, Grant Shapps, secrétaire britannique à la Défense, a déclaré : « Nous avons bouclé la boucle, passant d’un monde d’après-guerre à un monde d’avant-guerre. » Ouais !

Tout le monde dit que je devrais m’en soucier. Pas en tant qu’être humain – j’ai quatre jeunes enfants pour l’amour de Dieu – mais en tant qu’investisseur. Ces jours-ci, lors des réunions, on me répète sans cesse : « nous sommes tous des experts en géopolitique désormais ». Rien d’autre ne compte.

Cela me dérange pour deux raisons. Premièrement, les professionnels de l’investissement sont de terribles ultracrépidaires. Que sait un courtier de Wall Street des mouvements de troupes yéménites ? Ou votre analyste crédit préféré concernant les ambitions de la Chine dans le Pacifique ?

Et Dieu nous en préserve si la géopolitique est le seul jeu en ville. Si vous pensez que les données sur l’inflation ou la valorisation des actions américaines sont difficiles à comprendre (une note récente du bulletin d’information Unhedged du FT est un bon point de départ), essayez un jeu de guerre au Moyen-Orient.

Heureusement, l’influence de la géopolitique est exagérée – la deuxième raison pour laquelle j’en suis obsédé me contrarie. Notamment sur les actions. La vérité est que les actions peuvent gérer la plupart des conflits, même si on nous dit à quel point elles détestent l’incertitude.

Prenons l’exemple des rendements boursiers américains annualisés moyens au cours de quatre guerres : la Seconde Guerre mondiale, la Corée, le Vietnam et la guerre du Golfe (nous exclurons l’Irak car cela a coïncidé avec une récession importante et sans rapport). Durant ces guerres, les gains ont été supérieurs à la moyenne à long terme, tant pour les grandes que pour les petites capitalisations.

En effet, les actions américaines ont augmenté en moyenne à deux chiffres au cours des 10 actions militaires auxquelles le pays a participé depuis la guerre hispano-américaine de 1898 – augmentant en termes absolus dans sept d’entre elles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’indice S&P 500 a augmenté de moitié.

Plus étonnant, un Analyse du CFA Institute a constaté que les actions américaines étaient également moins volatiles en temps de guerre. C’est impressionnant étant donné que les actions ont tendance à être très effrayées dans les premières semaines d’un conflit (ou d’un conflit potentiel).

Recherche CFRA a examiné près de deux douzaines d’attaques signalées, depuis Pearl Harbor et les premiers coups de feu de la guerre du Yom Kippour jusqu’au 11 septembre 2001 et l’attentat à la bombe dans le métro de Londres en 2005. En moyenne, le S&P 500 a immédiatement chuté de 1,2 pour cent.

Il chute ensuite encore de 5 pour cent au cours des trois semaines suivantes. Mais 47 jours plus tard, en moyenne, les actions américaines récupèrent leurs pertes et repartent vers de plus grandes choses. Gardez la tête baissée et ne vendez pas, telle est la leçon. À moins que votre oncle du Pentagone ne vous prévienne.

Bien sûr, il est utile que les États-Unis se trouvent généralement à des milliers de kilomètres des tirs. Plus près de chez nous, de nombreux marchés européens ont fermé et rouvert plus d’une fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Les actions russes ont chuté de 27 pour cent au cours de l’année qui a suivi l’invasion de l’Ukraine.

Toutefois, malgré une menace d’invasion, les actions britanniques se sont mieux comportées entre 1939 et 1945 que les cinq années précédentes, que les sept années suivantes, ainsi que la moyenne à long terme, note un article des universitaires Robert Hudson et Andrew Urquhart. Les actions russes sont désormais au-dessus de leur niveau de février 2022.

Si les investisseurs paniquent pour une raison géopolitique, je préfère détenir des actions bon marché plutôt que des actions chères – une autre raison de détenir des fonds en Asie, au Japon et au Royaume-Uni.

Mais même si les actions peuvent ignorer, par exemple, La capacité de construction navale de Pékin est 230 fois supérieur à celui des États-Unis, ce qui n’est pas le cas des titres à revenu fixe. Les marchés des obligations d’État et du crédit ne sont pas conçus pour profiter de la guerre, que ce soit en raison de l’offre effrénée pour lever des fonds, des contrôles commerciaux ou de l’inflation. Parfois les trois.

Même dans les lointains États-Unis, les détenteurs d’obligations souveraines et d’entreprises ont obtenu en moyenne moins de la moitié des rendements à long terme habituels en période de guerre. Cela dit, aucune menace, grande ou petite, n’a effrayé le marché haussier des titres à revenu fixe depuis 1981.

Où tout cela laisse-t-il mon portefeuille ? Compte tenu du titre de cette chronique, je pense que les conflits deviennent de plus en plus probables à mesure que les progrès technologiques en matière d’armes telles que les missiles et les drones laissent les combattants et leurs commandants avec moins de poids dans le jeu.

Je dois donc me méfier. Mes actions, comme expliqué ci-dessus, peuvent se débrouiller toutes seules. De plus, si les investisseurs paniquent pour une raison géopolitique, je préfère détenir des actions bon marché plutôt que des actions chères – une autre raison de détenir des fonds en Asie, au Japon et au Royaume-Uni, donc.

En attendant, on pourrait penser que les chocs d’approvisionnement, comme les attaques des Houthis sur les voies de navigation, aideraient mon pari énergétique. Il n’existe cependant aucune relation causale entre la géopolitique et les prix du pétrole, comme le montrent les recherches des universités de Navarre et Francisco de Vitoria. Tout mouvement de prix est, au mieux, de courte durée.

En fait, mon ETF énergétique se dirige actuellement vers le sud, en raison des inquiétudes concernant la croissance économique, en particulier celle de la Chine. Mais je l’ai acheté comme couverture contre l’inflation, ce qui signifie simplement que je suis vexé que les prix à la consommation plus élevés que prévu récemment aux États-Unis et au Royaume-Uni n’aient pas aidé.

Il me reste mon fonds obligataire à court terme du gouvernement américain. Elle ne bénéficierait normalement pas du chiffre d’inflation plus élevé de décembre, mais ses rendements en livres sterling sont sauvés par la forte hausse du dollar depuis janvier.

Des points d’action, alors ? Si les actions chutent cette année, quelle que soit la bêtise géopolitique, j’interviendrai et achèterai, tout comme je l’ai fait au premier trimestre 2020 alors que les investisseurs fuyaient dans leurs sous-sols pour échapper à Covid, troquant les actions contre des toilettes.

Et je financerai ces achats en vendant mon ETF obligataire. Je m’attendrais à ce que cela augmente au début, car les bons du Trésor sont considérés comme des actifs refuges. Mais ils ne le seraient pas si les choses devenaient laides.

L’auteur est un ancien gestionnaire de portefeuille. E-mail: [email protected]; Twitter: @stuartkirk__