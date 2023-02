Les investisseurs doivent être convaincus, saisir les “ventes erronées”

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a conseillé aux investisseurs de bloquer les baisses du marché et d’utiliser leurs faux pas pour renforcer leurs propres portefeuilles.

“Leur vente erronée crée des opportunités pour vous d’acheter les baisses. Vous devez avoir la conviction que les vendeurs ont tort et que vous avez raison. Vous devez croire en votre point de vue, pas en celui que la bande vous donne – que les ours vous donnent ,” il a dit.

Les actions ont augmenté mercredi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors d’une conférence de presse après la réunion de février de la banque centrale que l’inflation avait commencé à se calmer, bien qu’il n’ait pas indiqué qu’une pause dans les hausses de taux se produirait de sitôt.

Les gains du marché ont renversé les baisses antérieures qui étaient survenues à la suite d’une hausse des taux d’un quart de point. Cramer a déclaré que même si la vente aurait eu du sens l’année dernière, alors que l’inflation montait encore en flèche et que la banque centrale augmentait agressivement les taux, une approche baissière du trading ne fonctionnait plus.

“Cela n’a plus de sens une fois que la Fed dit que les hausses de taux fonctionnent et que nous sommes assez loin dans le cycle de resserrement, même s’ils constatent toujours une certaine inflation des salaires”, a-t-il déclaré.

Cramer a également réitéré sa position selon laquelle le marché est en mode haussier, ce qui signifie que lorsque les baissiers du marché ont peur de vendre, les investisseurs devraient sauter sur l’occasion d’acheter.

“Ceux qui continuent de combattre le taureau, comme ils l’ont fait aujourd’hui, pensent qu’ils sont dans un marché baissier, et ils se font piétiner. Aujourd’hui, c’était un vrai piétineur, et les ours – ils ne savent toujours pas ce qui les a frappés”, a-t-il déclaré. .