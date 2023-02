Les investisseurs doivent adopter ces actions que nous aimons

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici.



Beaucoup de gens n’ont pas le temps ou l’envie de faire des recherches approfondies sur les actions.

Il est souvent plus facile d’acheter un fonds négocié en bourse qui détient un panier des meilleurs blue chips, comme Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) et Amazon (AMZN). D’autres investisseurs aiment parier sur des thèmes et des mèmes au lieu de se pencher sur les états financiers et les documents réglementaires d’une entreprise. D’où l’engouement récent pour les valeurs dynamiques comme GameStop (GME) et AMC (AMC).

Mais pour les investisseurs à l’ancienne avec un peu de gris dans les cheveux (et les journalistes d’affaires chevronnés comme le vôtre vraiment), il existe d’autres moyens de trouver des actions gagnantes à long terme.

J’ai exécuté des écrans d’actions à l’aide d’un logiciel de données de marché, d’abord de FactSet et maintenant de Refinitiv, par intermittence pendant les plus de 20 ans où j’ai travaillé chez CNN Business. (C’était CNNMoney quand j’ai commencé.)

J’ai généralement fait cette fonction de sélection d’actions du début à la mi-février en tant qu’histoire de type Stocks We Love, en la rattachant à la Saint-Valentin. (Voici le premier que j’ai fait en 2002!) Ils ont donc souvent été jonchés de références ringardes sur la façon dont il est romantique de trouver une entreprise fiable sur laquelle vous pouvez compter pour une relation à long terme.

Eh bien, les tendances en matière d’investissement ont un peu changé au cours des deux dernières décennies. Certains diront que l’investissement actif (en fait en choisissant des entreprises individuelles) n’est plus à la mode grâce à la montée en puissance des fonds indiciels gérés passivement.

Et pour être juste, les experts ont raison, pour la plupart. Les investisseurs ont généralement intérêt à posséder un FNB indiciel. Si l’objectif est d’épargner pour la retraite en particulier, un mélange diversifié d’entreprises est plus sûr que d’essayer la stratégie plus risquée d’identifier les gagnants et les perdants individuels.

Mais vous savez ce qu’on dit sur le fait de ne pas pouvoir apprendre de nouveaux tours à un vieux chien ? Je crois toujours qu’il y a de la valeur à rechercher des actions de qualité à des prix avantageux. Des investisseurs légendaires comme Warren Buffett et Peter Lynch de la renommée de Fidelity seraient probablement d’accord.

Dans cet esprit, j’ai exécuté un dernier écran de stock pour cette Saint-Valentin. Comme mes écrans passés, j’ai essayé de trouver des entreprises avec des fondamentaux solides (solide croissance des ventes et des bénéfices), de faibles niveaux d’endettement et des rendements élevés sur les capitaux propres. Et peut-être le plus important, j’ai sélectionné des sociétés se négociant à un prix raisonnable en fonction de leurs bénéfices estimés.

Cet écran a fini par identifier 33 entreprises qui pourraient avoir un sens en tant qu’investissement d’achat et de conservation. Tous ont généré une croissance annuelle à deux chiffres de leurs ventes au cours des cinq dernières années et ils devraient tous enregistrer une croissance de leurs bénéfices d’au moins 10 % par an au cours des prochaines années.

Certaines des entreprises les plus importantes de la liste? Le géant des services informatiques et du conseil Accenture (ACN) a fait la différence. Il en a été de même pour le leader du logiciel Adobe (ADBE), le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices (ADI), le mastodonte des équipements à puces Applied Materials (AMAT) et le propriétaire de Venmo PayPal (PYPL).

C’est une bonne dose d’exposition au secteur de la technologie. Mais plusieurs autres non-techniciens ont également fait ma liste.

L’assureur automobile Progressive (PGR) (salut Flo !), l’assureur maladie Humana (HUM), le détaillant de cosmétiques Ulta Beauty (ULTA), le fabricant de bottes UGG et de baskets Hoka Deckers Outdoor (DECK) et le camionneur JB Hunt (JBHT) répondaient à mes critères.

Tout comme la société de services financiers Raymond James (RJF), peut-être surtout connue pour avoir son nom sur le stade des Tampa Bay Buccaneers que Tom Brady a brièvement appelé chez lui.

Aucun de ces stocks n’est susceptible d’être un coup de lune qui augmentera à cause des commentaires que quelqu’un fait sur Reddit. Mais ils pourraient offrir un peu plus en termes de sécurité et de fiabilité. Et après tout, n’est-ce pas ce que nous attendons tous d’un partenaire à long terme le jour de la Saint-Valentin ?

Le marché dans son ensemble a continué de se redresser, en grande partie en raison de l’espoir que les pressions inflationnistes (et davantage de hausses des taux de la Réserve fédérale) appartiendront bientôt au passé. Mais les consommateurs sont toujours nerveux lorsqu’il s’agit d’acheter des articles plus coûteux.

Le géant de la transformation de la viande Tyson Foods (TSN) a annoncé des résultats décevants la semaine dernière, en grande partie en raison d’un recul de la demande des consommateurs pour du bœuf plus cher. Le détaillant de vêtements de luxe Capri Holdings (CPRI), qui possède les marques Versace, Jimmy Choo et Michael Kors, a également affiché des chiffres médiocres.

Mais les acheteurs semblent toujours dépenser pour des produits plus abordables. Pepsi (PEP) a annoncé la semaine dernière des ventes et des bénéfices qui ont dépassé les objectifs de Wall Street. Le géant de la restauration rapide Yum ! Brands (YUM), propriétaire de Taco Bell, KFC et Pizza Hut, a également publié de solides résultats.

Cela pourrait être de bon augure pour plusieurs grandes entreprises de consommation qui sont sur le point de déclarer leurs bénéfices cette semaine, notamment le concurrent de Pepsi Coca-Cola (KO) ainsi que Restaurant Brands (QSR), la société mère de Burger King, Popeyes, Tim Horton et Firehouse. Subs.

Kraft Heinz (KHC), le propriétaire du restaurant Bloomin’ Brands (BLMN), le brasseur Sam Adams Boston Beer (SAM) et le service de livraison de nourriture DoorDash devraient également publier leurs derniers résultats cette semaine.

Les stocks de restaurants en particulier pourraient bien se porter.

“Les consommateurs continuent d’échanger des biens contre des services”, a déclaré Jharonne Martis, directrice de la recherche sur les consommateurs pour Refinitiv, dans un rapport. Martis a noté que le secteur de la restauration et des loisirs au sens large a continué de surpasser les autres industries liées à la consommation cette année.

L’inflation est évidemment toujours une préoccupation pour les grandes marques de consommation. Les entreprises doivent relever le défi d’essayer de répercuter les coûts plus élevés sur les clients sans les faire fuir.

Cela pourrait cependant devenir moins problématique.

Le gouvernement américain publiera à la fois son indice des prix à la consommation et son indice des prix à la production pour janvier cette semaine et les économistes espèrent un nouveau ralentissement des prix d’une année sur l’autre. Les prix à la consommation ont augmenté de 6,5 % au cours des 12 derniers mois jusqu’en décembre, contre 7,1 % en novembre.

« Il y a des signes positifs. L’inflation a dépassé le pic, il y a donc un peu de répit », a déclaré Kathryn Kaminski. stratège en chef de la recherche chez AlphaSimplex.

Les prix plus élevés ont été un problème pour les détaillants pendant les vacances. Les ventes au détail ont chuté de 1,1 % en décembre par rapport à novembre, selon les chiffres du gouvernement américain, après une baisse de 0,6 % en novembre.

Mais les ventes au détail devraient rebondir à mesure que l’inflation deviendra moins problématique. Les économistes prévoient une augmentation de 0,9 % des ventes au détail pour janvier lorsque ces chiffres seront publiés plus tard cette semaine.

Lundi: Revenus de TreeHouse Foods (THS), Avis Budget (CAR), FirstEnergy (FE), IAC (IAC) et Palantir

Mardi: IPC américain ; PIB du Japon ; rapport sur l’emploi au Royaume-Uni ; revenus de Coca-Cola, Asahi Group, Marriott (MAR). Cleveland-Cliffs (CLF), Restaurant Brands, Suncor Energy (SU), Airbnb, Herbalife (HLF), GoDaddy (GDDY) et TripAdvisor (TRIP)

Mercredi: ventes au détail aux États-Unis ; l’inflation au Royaume-Uni ; stocks hebdomadaires de pétrole brut; réunion annuelle du Daily Journal Co de Charlie Munger (DJCO); revenus de Kraft Heinz, Lithia Motors (LAD), Sunoco (SUN), Sonic Automotive (SAH), Ryder (R), Barrick Gold (GOLD), Biogen (BIIB), Owens Corning (OC), Krispy Kreme, Cisco (CSCO ), AIG (AIG), Shopify (BOUTIQUE) et Boston Beer

Jeudi: IPP américain ; Inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis : mises en chantier et permis de construire aux États-Unis ; prix de l’immobilier en Chine ; les bénéfices de US Foods (USFD), Lenovo (LNVGF), Nestlé (NSRGF), Paramount Global, Southern (SO), Hasbro (HAS), Hyatt (H), Bloomin’ Brands, WeWork, Applied Materials (AMAT), DoorDash, DraftKings et Redfin (RDFN)

Vendredi: Gains de Deere (DE), AutoNation (AN), Sands China (SCHYF) et AMC Networks (AMCX)