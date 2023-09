les investisseurs digèrent la décision de la Fed sur les taux

Les rendements du Trésor américain ont poursuivi leur progression jeudi, atteignant des sommets pluriannuels, alors que les investisseurs digéraient la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt et les orientations prospectives ainsi que les nouvelles données sur le chômage.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté d’environ 15 points de base à 4,492%, atteignant au cours de la séance un nouveau plus haut de 2007. Le taux du Trésor à 2 ans était en hausse de plus de 2 points de base à 5,142%, oscillant autour des niveaux atteints pour la dernière fois en 2006.

Les rendements sur le billet de 5 ans et caution de 30 ans ont également atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2007 et 2011 respectivement.

Les rendements et les prix ont une relation inversée, et un point de base équivaut à 0,01 %.