Les investisseurs devraient se tourner vers “la dette des entreprises et l’or de bonne qualité” en 2023, selon un stratège

Un ralentissement de l’économie, un resserrement des conditions financières et une hausse des rendements pourraient généralement entraîner une plus grande tension sur les marchés de la dette des entreprises et un taux plus élevé de défauts de paiement. Mais les entreprises ont jusqu’à présent réussi à se refinancer avec une relative facilité tout au long du cycle actuel.

LONDRES – Alors que les fondamentaux se maintiennent et que les conditions financières serrées pèsent sur les marchés boursiers, la dette des entreprises et l’or pourraient être de solides options d’investissement en 2023, selon Michael Howell, directeur général de CrossBorder Capital.

Ces derniers mois, les acteurs du marché ont été à l’affût d’un “pivot” de la part de la Réserve fédérale américaine et d’autres grandes banques centrales, après une année de hausses agressives des taux d’intérêt pour lutter contre une inflation vertigineuse.

Howell a déclaré qu’un tel pivot potentiel en 2023 aurait probablement un impact sur les marchés. Il a suggéré que les banques centrales agiront pour fournir une plus grande liquidité aux marchés et se protéger contre le risque baissier d’un affaiblissement de l’économie avant d’abandonner leur position belliciste sur les taux d’intérêt. Il a établi une comparaison avec la récession économique américaine de mars à novembre 2001, lorsque la Fed a commencé à réduire ses taux au début de l’année.

“L’économie n’a pas tourné avant la fin de 2001… le marché de la dette des entreprises s’est redressé avant cela, vers les deuxième et troisième trimestres [second, third quarter] de 2001. Les marchés boursiers, je dirais que c’était beaucoup plus un événement de 2002. Les marchés des obligations d’État n’ont pratiquement rien fait tout au long de l’année, ils ont probablement produit un rendement décent à un chiffre moyen », a expliqué Howell.

“L’année prochaine, vous souhaitez vous positionner sur de la dette d’entreprise de bonne qualité et sur de l’or.”

À première vue, les anticipations de liquidités supplémentaires des banques centrales en 2023 semblent en contradiction avec les signaux bellicistes envoyés ces dernières semaines par la Fed et la Banque centrale européenne. Ce message a surpris les marchés et accru la pression sur les actions et autres actifs à risque.