Les investisseurs devraient prendre des bénéfices alors que les marchés sont sur le point de se calmer

Cependant, le rallye a semblé perdre de son élan mercredi, les principaux indices baissant dans la foulée des rapports sur les bénéfices mitigés des détaillants et des notes de la réunion de juillet de la Réserve fédérale.

Le marché s’est redressé depuis la mi-juin, stimulé par la baisse des matières premières et les bonnes lectures de l’inflation en juillet.

“Les choses peuvent encore aller bien. Je ne veux pas vous effrayer. Je pense juste que les actions ont besoin d’une période de réflexion après cette course miraculeuse, et nous en obtenons une à coup sûr”, a-t-il déclaré. “Et tu devrais prendre quelque chose sur la table.”

Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi que le marché pourrait continuer à stagner après la chute de mercredi et a exhorté les investisseurs à réduire certaines de leurs positions.

L’oscillateur à courte portée S&P 500, un indicateur de confiance utilisé par Cramer et l’Investing Club de CNBC, permet de prédire quand le marché est devenu trop suracheté ou survendu et positionné pour un renversement.

Cramer a fait écho à son avertissement mardi selon lequel les investisseurs ne devraient pas supposer que la Fed sera en mesure d’organiser un atterrissage en douceur, surtout lorsqu’elle est toujours aux prises avec l’inflation.

Les dirigeants de la banque centrale ont indiqué lors de leur réunion de juillet qu’ils prévoyaient de continuer à augmenter les taux de manière agressive jusqu’à ce que l’inflation enregistre une baisse significative, même s’ils pourraient ralentir la vitesse de son resserrement.

“La Fed va être moins agressive que ce à quoi nous nous attendions il y a deux mois, mais elle est toujours sur le sentier de la guerre”, a-t-il déclaré.

Il a souligné que la baisse des prix de l’essence et les stocks excédentaires dans les magasins suggèrent que l’inflation diminue et que les prix des logements et des loyers restent élevés.

Cramer a ajouté que les bons chiffres de l’emploi suggèrent également que la Fed doit encore réduire l’inflation – et entraîner le marché avec elle.