Les investisseurs devraient maintenir le cap après la baisse de mardi

Jim Cramer de CNBC a conseillé mardi aux investisseurs de s’en tenir à leurs stratégies de négociation et d’ignorer le prisme souvent changeant du marché après que les actions eurent mis fin à une séquence de cinq jours de victoires consécutives.

« S’il vous plaît, ne vous inspirez pas de l’action au jour le jour, car cela vous indique simplement que vous utilisez le filtre que nous utilisons tous, au lieu de faire vos propres devoirs et de vous faire votre propre opinion », le » Mad Money », a déclaré l’hôte.

« Une grande partie des déchets qui ont été jetés aujourd’hui et ce soir pourraient bien s’avérer être le trésor du marché une fois que nous aurons atteint l’immunité collective », a-t-il déclaré, ajoutant que « nous atteindrons l’immunité collective plus tôt que prévu à Wall Street. Nous n’aimerons peut-être pas comment on y arrive. »

Les commentaires interviennent après que les principales moyennes se soient toutes retirées de leurs sommets lundi au milieu d’une semaine chargée pour les rapports sur les bénéfices. Le S&P 500 a chuté de près de 0,5% et le Nasdaq Composite, riche en technologies, a reculé de plus de 1% alors que les inquiétudes continuaient de monter concernant la propagation des variantes de Covid-19 et l’impact potentiel sur la reprise économique.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont conseillé mardi que le public, qu’il soit vacciné ou non, devrait porter des masques faciaux à l’intérieur dans les zones à fort taux de transmission.

Cramer a déclaré que les nouvelles directives avaient contribué à stimuler la vente de nombreux titres. Les actions de United Parcel Service ont chuté de près de 7 % et les actions de Tesla ont perdu 1,9 %, bien que les deux sociétés aient signalé des chiffres meilleurs que prévu au deuxième trimestre.

« Après deux semaines de gains implacablement positifs, nous nous sommes ajustés. Excellent devient simplement bon; pas si mauvais devient simplement mauvais … disons simplement que les choses sont considérées comme terribles », a déclaré Cramer.

« Vous devez vous rappeler que ce prisme pourrait être temporaire (…) mais je soupçonne que le marché est en mode recherche de pannes », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les actions de récession comme les services publics, les médicaments et les produits alimentaires ont commencé à se redresser, a noté Cramer.

« Le CDC, le NIH et la FDA ont tous créé de nombreux moments de douleur et d’hystérie que le marché a généralement pu ignorer », a déclaré Cramer. « Cette fois, cependant, le prisme dit que nous ne pourrons pas le faire si rapidement, vous devriez donc acheter les actions à l’épreuve de la récession qui n’ont pas à vous soucier de l’économie, comme les médicaments ou les services publics. »