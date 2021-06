Les investisseurs devraient attendre plus longtemps avant d’acheter la dernière baisse de Boeing, selon Jim Cramer

Jim Cramer de CNBC a conseillé lundi aux investisseurs d’attendre que les actions de Boeing se retirent davantage avant d’acheter la baisse de la dernière question réglementaire du constructeur d’avions.

Les actions de Boeing ont chuté de plus de 3% au début de la semaine à la suite d’informations selon lesquelles la Federal Aviation Administration a déclaré à la société que l’approbation de son jet 777X pourrait prendre au moins un an, attirant l’attention sur de multiples problèmes techniques avec l’avion long-courrier. Mais alors que la baisse de lundi était la plus forte baisse d’un jour de Boeing depuis mai, Cramer pense que l’action peut être achetée à des niveaux inférieurs.

« Il semble que la Federal Aviation Administration adopte une ligne très dure avec les nouveaux avions de Boeing », a déclaré Cramer sur « Mad Money ». « Si vous aimez Boeing, veuillez garder votre poudre au sec. Je pense que vous pouvez avoir une meilleure chance de l’acheter à des niveaux inférieurs. »

Le directeur financier Greg Smith étant sur le point de prendre sa retraite, Cramer a suggéré que Boeing pourrait ressentir le besoin d’émettre des actions supplémentaires dans la société, ce qui pourrait affecter le cours de l’action.

« La société est catégorique sur le fait qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la chronologie repoussée … mais je dois vous dire que je pense qu’il s’agit davantage du ténor. La FAA doit vraiment mépriser ces gars-là », a-t-il déclaré. « Après tous les récents problèmes de sécurité, pouvez-vous les blâmer ?

Le retard ajoute un nouveau problème à l’assiette de Boeing alors qu’il s’efforce d’obtenir l’approbation du populaire 737 Max pour voler à nouveau en Chine, a noté Cramer.

La Chine, un marché clé, a été le premier pays à immobiliser les jets en 2019 après avoir été impliqués dans deux accidents mortels en cinq mois. La Maison Blanche Biden travaille avec Boeing pour aider à obtenir l’approbation des régulateurs chinois six mois après que les pays occidentaux ont autorisé les jets Max à retourner dans le ciel.