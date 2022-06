Les investisseurs devraient apprendre des marchés baissiers passés

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 22 juin 2022.

“Nous pensons toujours que nous sommes dans un marché baissier et nous pensons que c’est comme vous le décrivez, un rallye de soulagement, et ce que nous avons vu jusqu’à présent n’est que la partie axée sur les taux d’intérêt de ce marché baissier”, a déclaré Greetham. “Squawk Box Europe” de CNBC lundi, soulignant qu’une chute des prix des matières premières avait probablement assoupli les attentes concernant les exigences de hausse des taux d’intérêt de la banque centrale.

La dynamique positive des actions mondiales semblait devoir se poursuivre lundi, après que le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 2,7 % vendredi, et que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont ajouté plus de 3 %. L’indice paneuropéen Stoxx 600, quant à lui, a bondi de 2,6% vendredi, sa meilleure journée depuis plus de trois mois, et a poursuivi sa hausse lundi.

“Vous avez eu des marchés baissiers sur deux ou trois ans pour les actions et nous avons eu six mois jusqu’à présent, donc les bénéfices sont le prochain problème. Les banques centrales doivent réduire l’inflation et cela signifie créer une capacité de réserve, et cela pourrait être assez une longue période de broyage », a-t-il déclaré.

“Tous les jours les plus haussiers sont dans les marchés baissiers, alors ne soyez pas trop aspirés par les marchés, je dirais. Ce rallye pourrait persister un peu plus longtemps, mais ne pensez pas que c’est la fin du marché baissier – je pense il y a un peu plus de temps à parcourir, et il faut être tactique et diversifié.”

Une autre source possible de soulagement du marché la semaine dernière est venue des enquêtes auprès des consommateurs de l’Université du Michigan, qui ont montré que les consommateurs s’attendent à ce que l’inflation augmente à un taux annualisé de 5,3 % à la fin juin – en baisse par rapport à une lecture préliminaire publiée plus tôt ce mois-ci.