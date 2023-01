Les investisseurs détiennent des niveaux de liquidités presque record et pourraient être sur le point d’acquérir des actions

Les liquidités des investisseurs sont proches de niveaux records, et cela pourrait être une bonne nouvelle pour les actions, car il existe un mur d’argent prêt à revenir directement sur le marché.

Mais la question est la suivante : ces investisseurs reviendront-ils bientôt, surtout avec un sentiment toujours aussi aigre et des actions à risque d’une vente massive ?

Le total des actifs nets des fonds du marché monétaire a atteint 4,814 billions de dollars au cours de la semaine terminée le 4 janvier, selon le Institut des sociétés d’investissement. Cela éclipse le pic précédent de 4,79 billions de dollars en mai 2020, dans les premiers mois de Covid-19.

Ces sommes comprennent les actifs des OPCVM monétaires détenus par les investisseurs particuliers et institutionnels.

Le niveau d’actifs de ces fonds du marché monétaire est descendu des sommets depuis le début de l’année, mais Wall Street a déjà remarqué la pile de liquidités.

“C’est une montagne d’argent !” a écrit Stephen Suttmeier, stratège en recherche technique de Bank of America. “Bien que cela semble haussier à contre-courant, des taux d’intérêt plus élevés ont rendu la détention de liquidités plus attrayante.”