Un groupe d’investisseurs a déposé une plainte en recours collectif contre la société de courtage en ligne Robinhood, après avoir arrêté tous les achats de GameStop et d’autres actions. Ils appellent cela une manipulation de marché visant à protéger les hedge funds qui vendent à découvert.

Selon le procès, déposé jeudi devant un juge fédéral du district sud de New York, Robinhood «Délibérément, volontairement et sciemment» privé les investisseurs de détail de la capacité d’investir, accusant le courtage de «Manipuler» le marché.

Robin des Bois «Investisseurs particuliers complètement bloqués» en achetant des actions GameStop «Sans raison légitime», le procès poursuit en ajoutant que le mouvement semble être calculé pour profiter aux particuliers et aux institutions qui ne sont pas des clients de Robinhood mais qui sont «Grands investisseurs institutionnels» dans l’entreprise.

Les plaignants demandent une injonction immédiate pour rétablir les actions GameStop sur la plate-forme Robinhood, ainsi que des dommages et intérêts non spécifiés et des frais punitifs.

À la suite du blocage, l’action GameStop est passée de 469 $ l’action jeudi matin à seulement 126 $ à 11h20. Il a depuis remonté au territoire de 275 $, mais reste volatil.

Les clients de Robinhood se sont réveillés jeudi en annonçant qu’ils n’étaient plus en mesure d’acheter des actions de GameStop (GMEA), AMC Theatres (AMC), Blackberry (BB) ou Nokia (NOK). Les quatre sociétés étaient la cible d’investisseurs de détail se rassemblant sur Reddit au cours des dernières semaines.

Ces investisseurs ont cherché à faire grimper le cours des actions des entreprises afin de punir les hedge funds qui avaient été « Vente à découvert » pour faire un profit rapide. La hausse des cours des actions a fait perdre des milliards aux fonds.

Les vendeurs à découvert auraient perdu 14,3 milliards de dollars rien que mercredi, avec un fonds, Melvin Capital, nécessitant près de 3 milliards de dollars de renflouements pour éviter la faillite. L’une des sociétés qui a renfloué Melvin Capital, Citadel Securities, facilite également les transactions effectuées sur Robinhood, travaillant comme une sorte d’intermédiaire entre l’application et les bourses de Wall Street.

Arrêter l’achat – mais pas la vente – des actions des quatre sociétés signifiait que son prix ne pouvait que baisser, aidant ainsi les hedge funds.

Il y a eu des rapports selon lesquels d’autres courtiers tels que WeBull ont également désactivé l’achat de GameStop et d’autres « Stonks » – une référence au mème Reddit aux gens ordinaires qui essaient de profiter du marché boursier.

Alors que les investisseurs de détail peuvent ou non avoir profité de l’achat d’actions, vendeurs à découvert ressentez la douleur. L’action GameStop, qui a bondi de 1 000%, semble avoir inspiré d’autres investisseurs particuliers à des campagnes similaires avec d’autres entreprises. La société d’analyse de données Ortex a déclaré jeudi que les vendeurs à découvert avaient accumulé 70,87 milliards de dollars de pertes ce mois-ci, avec plus de 5000 entreprises américaines perdant des shorts mercredi.

