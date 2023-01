Les investisseurs de Tesla craignent une année 2023 difficile

Sam Bankman-Fried se prépare pour une bataille juridique

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable des accusations de fraude liées à l’effondrement de son échange cryptographique. (Son procès doit commencer le 2 octobre.) Les allers-retours de mardi entre ses avocats et les procureurs fédéraux dans une salle d’audience de Manhattan suggèrent qu’il se prépare à un combat juridique potentiellement titanesque.

Voici les faits saillants de l’audience de mardi:

Les procureurs ont demandé au juge président une nouvelle condition de mise en liberté sous caution qui empêcherait M. Bankman-Fried de transférer des fonds de FTX ou de sa filiale commerciale, Alameda Research. (Le juge a autorisé la demande.)

Les avocats de M. Bankman-Fried ont demandé que les noms de deux autres cosignataires de sa caution, à part ses parents, restent scellés pour protéger leur vie privée. (Cela a également été approuvé.)

Les procureurs ont également décrit ce qu’ils ont qualifié d’un nombre croissant de preuves, notamment des documents fournis par des banques, des employés, des campagnes politiques, des fournisseurs de services Internet et les nouveaux dirigeants de FTX.

Une bataille pour des actifs cryptographiques gelés

Les retombées de l’effondrement de l’empire FTX de Sam Bankman-Fried se répercutent toujours dans le secteur de la cryptographie alors qu’il affronte des investisseurs en colère et de nouvelles poursuites, et que les dirigeants se retournent les uns contre les autres. Cameron Winklevoss, co-fondateur de l’échange de crypto Gemini, a blâmé Barry Silbert, le fondateur de Digital Currency Group, le conglomérat de crypto, pour les problèmes de ses propres clients.

“Ce gâchis est entièrement de votre propre fabrication,” M. Winklevoss a écrit dans une lettre ouverte publiée sur Twitter. Il a déclaré que 340 000 clients devaient un total d’environ 900 millions de dollars sur Gemini Earn, un produit qui permettait aux clients de gagner jusqu’à 8% d’intérêts sur leurs pièces numériques en les prêtant à Genesis Global Capital, une filiale de DCG. Genesis, qui a gelé environ 175 millions de dollars sur FTX, a interrompu les retraits en novembre après l’effondrement de FTX, laissant finalement les utilisateurs de Earn de leur poche.

M. Winklevoss a accusé M. Silbert d’emprunter à des clients de Gemini. “Vous vous cachez derrière des avocats, des banquiers d’investissement et des processus”, a-t-il écrit, et l’a accusé de “tactiques dilatoires de mauvaise foi”. M. Silvert riposté que Gemini n’avait pas répondu à sa dernière offre de résolution et avait nié les allégations concernant les finances de DCG.

À la fin du mois dernier, les investisseurs de Earn ont déposé un projet de recours collectif devant le tribunal fédéral de New York, nommant Gemini et ses fondateurs Cameron et Tyler Winklevoss. Les avocats à l’origine de la poursuite, Hee-Jean Kim et James Serritella, ont déclaré à DealBook qu’ils considéraient la lettre de Winklevoss comme une tentative de rejeter la responsabilité des pertes des investisseurs dans Earn, que Gemini avait commercialisé comme sans risque et semblable à une “épargne crypto”. banque.”

Gemini fait face à l’une des questions existentielles de la crypto : Quand un produit crypto est-il une sécurité ? La poursuite allègue que Gemini n’a pas enregistré Earn auprès de la SEC et n’a pas divulgué d’informations importantes aux investisseurs. (Dans les cas précédents, BlockFi, le prêteur de crypto en faillite, a réglé les frais avec le régulateur l’année dernière après avoir échoué à enregistrer un produit similaire, et l’agence a bloqué une proposition d’offre d’intérêt de l’échange de crypto Coinbase en 2021.)