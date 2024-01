Les investisseurs de Six Flags Entertainment (NYSE:SIX) enregistrent une perte de 57 % s’ils avaient investi il ​​y a cinq ans.

Société de divertissement Six Flags (NYSE : SIX) les actionnaires devraient être heureux de voir le cours de l’action augmenter de 28 % au cours du dernier trimestre. Mais cela ne peut rien changer à la réalité : sur le long terme (cinq ans), les rendements ont été vraiment lamentables. En effet, le cours de l’action a baissé de 60 % sur la période. Nous hésitons donc à accorder beaucoup d’importance à une augmentation à court terme. Nous préférons faire preuve de prudence étant donné la sous-performance à long terme.

Étant donné que les actionnaires sont en baisse sur le long terme, examinons les fondamentaux sous-jacents au cours de cette période et voyons s’ils ont été cohérents avec les rendements.

Voir notre dernière analyse pour Six Flags Entertainment

Pour citer Buffett : « Les navires navigueront autour du monde mais la Flat Earth Society prospérera. Il y aura toujours de larges écarts entre le prix et la valeur sur le marché… » En comparant le bénéfice par action (BPA) et l’évolution du cours de l’action au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de l’évolution de l’attitude des investisseurs à l’égard d’une entreprise au fil du temps.

Six Flags Entertainment est devenu rentable au cours des cinq dernières années. La plupart considéreraient cela comme une bonne chose, il est donc contre-intuitif de voir le cours de l’action baisser. D’autres mesures pourraient mieux expliquer l’évolution du cours de l’action.

Contrairement au cours de l’action, le chiffre d’affaires a en fait augmenté de 0,2 % par an sur une période de cinq ans. Un examen plus détaillé des revenus et des bénéfices peut ou non expliquer pourquoi le cours de l’action stagne ; il pourrait y avoir une opportunité.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des revenus et des revenus au fil du temps (dévoilez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).

croissance des bénéfices et des revenus

Nous apprécions le fait que les initiés aient acheté des actions au cours des douze derniers mois. Néanmoins, les bénéfices futurs seront bien plus importants pour savoir si les actionnaires actuels gagneront de l’argent. Si vous envisagez d’acheter ou de vendre des actions de Six Flags Entertainment, vous devriez consulter ceci gratuit rapport montrant les prévisions de bénéfices des analystes.

Qu’en est-il du rendement total pour l’actionnaire (TSR) ?

Nous serions négligents de ne pas mentionner la différence entre les programmes de Six Flags Entertainment rendement total pour les actionnaires (TSR) et ses rendement du cours de l’action. Le TSR tente de capturer la valeur des dividendes (comme s’ils étaient réinvestis) ainsi que des éventuelles retombées ou augmentations de capital actualisées proposées aux actionnaires. Le TSR de Six Flags Entertainment était en perte de 57% sur les 5 ans. Ce n’était pas aussi mauvais que le rendement du cours de son action, car la société a versé des dividendes.

L’histoire continue

Une perspective différente

Les investisseurs de Six Flags Entertainment ont connu une année difficile, avec une perte totale de 5,2%, contre un gain du marché d’environ 22%. Même les cours des actions de bonne qualité chutent parfois, mais nous voulons voir des améliorations dans les paramètres fondamentaux d’une entreprise, avant de nous y intéresser trop. Malheureusement, les actionnaires à plus long terme souffrent encore plus, compte tenu de la perte de 9 % subie au cours des cinq dernières années. Nous souhaiterions avoir des informations claires suggérant que l’entreprise va croître, avant de considérer que le cours de l’action va se stabiliser. Je trouve très intéressant d’examiner le cours des actions sur le long terme comme indicateur de la performance d’une entreprise. Mais pour vraiment mieux comprendre, nous devons également prendre en compte d’autres informations. À cette fin, vous devez être conscient du 2 signes avant-coureurs nous l’avons repéré avec Six Flags Entertainment.

Six Flags Entertainment n’est pas la seule action achetée par les initiés. Pour ceux qui aiment trouver des investissements gagnants ce gratuit Une liste d’entreprises en croissance ayant récemment effectué des achats d’initiés pourrait être la solution idéale.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

Des retours sur cet article ? Inquiet du contenu ? Entrer en contact avec nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe éditoriale (at) Simplywallst.com.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs, ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous proposer une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces des entreprises sensibles aux prix ou les éléments qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.