Par Maggie Fick et Jacob Gronholt-Pedersen

LONDRES/COPENHAGUE (Reuters) – Lorsque Novo Nordisk publiera la semaine prochaine ses résultats du troisième trimestre, les investisseurs et les analystes espèrent que la société précisera quand cesseront les limites imposées à l’approvisionnement en doses de démarrage de son médicament amaigrissant Wegovy aux États-Unis.

Le cours de l’action Novo a presque triplé depuis le lancement de Wegovy en juin 2021 aux États-Unis, où il a connu un succès phénoménal, faisant du laboratoire pharmaceutique danois la société cotée la plus valorisée d’Europe, devant le groupe de luxe LVMH, valorisé environ 437 milliards de dollars.

Mais Novo a eu du mal à répondre à la demande croissante pour ce médicament coupe-faim et anti-obésité, ce qui l’a obligé à limiter le nombre de patients pouvant commencer un traitement.

La société a également lancé l’injection Wegovy au Royaume-Uni et en Allemagne ces derniers mois, mais la disponibilité est limitée même s’il existe une énorme demande refoulée.

“L’offre de Wegovy est actuellement la chose la plus importante pour les investisseurs spécialisés dans la santé qui couvrent Novo”, a déclaré Emily Field, analyste chez Barclays.

En août, Novo a déclaré que les restrictions seraient très probablement prolongées jusqu’en 2024. La Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré qu’il n’était pas clair quand les approvisionnements se normaliseraient.

Certains analystes ont déclaré qu’une date ferme atténuerait les craintes selon lesquelles les contraintes d’approvisionnement de Novo pourraient permettre à son rival Eli Lilly de prendre de l’avance lors du lancement de son médicament amaigrissant Mounjaro.

Eli Lilly, la société pharmaceutique la plus valorisée au monde devant Novo, a déclaré qu’elle s’attend à ce que les États-Unis approuvent le médicament, actuellement autorisé pour le diabète, pour l’utiliser pour perdre du poids d’ici la fin de l’année.

Les injections hebdomadaires appartiennent à une classe de médicaments appelés agonistes du GLP-1, dont la valeur, selon les analystes, pourrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie.

Plus tôt ce mois-ci, Novo a relevé ses perspectives de ventes et de bénéfice d’exploitation pour l’ensemble de l’année pour la troisième fois cette année, reflétant la forte demande pour Wegovy et son médicament contre le diabète Ozempic, qui contient l’ingrédient actif sémaglutide.

Il a également indiqué que les bénéfices d’exploitation avaient grimpé de 47 % au troisième trimestre et les ventes de 38 %.

Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment en Allemagne et actionnaire de Novo, a déclaré que même si l’assouplissement des restrictions d’approvisionnement était déjà intégré dans le cours du titre, il s’attendrait à davantage de pressions à la baisse si les approvisionnements étaient encore retardés.

“Cependant, après la récente annonce préalable de résultats positifs, je ne m’attendrais pas à des nouvelles négatives en matière de fabrication de Novo à court terme”, a déclaré Manns.

Novo publiera les chiffres complets du troisième trimestre le 2 novembre.

Goulets d’étranglement

La société n’a jusqu’à présent publié que peu de détails sur sa chaîne d’approvisionnement pour Wegovy et Ozempic, mais les actionnaires tentent de plus en plus de comprendre où se trouvent les goulots d’étranglement.

Novo dépense des milliards pour augmenter la production de Wegovy et embauche davantage de fabricants sous contrat pour remplir les stylos.

Reuters a rapporté en juillet que des défauts de qualité dans une usine bruxelloise exploitée par Catalent qui remplit les seringues utilisées dans les stylos, un processus connu sous le nom de remplissage-finition, avaient provoqué des pénuries de Wegovy aux États-Unis tout au long de 2022.

Catalent avait déclaré à l’époque qu’elle avait fait ses preuves en matière de production de haute qualité et qu’elle corrigeait rapidement tout problème de conformité.

“Nous n’avons tout simplement aucune idée de (l’approvisionnement de Wegovy). La société pourrait vraisemblablement dire : “Nous sommes de retour avec l’approvisionnement et prêts à partir” ou “Désolé, cela prend un peu plus de temps”. C’est un jeu de hasard”, dit Champ.

Les données de prescription américaines pour le troisième trimestre n’indiquent pas que l’approvisionnement des trois doses les plus faibles de Wegovy, également connues sous le nom de « doses de démarrage », ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note de recherche du 20 octobre.

Si Novo ne peut pas donner la semaine prochaine une date à laquelle il mettra fin aux restrictions d’approvisionnement pour les doses les plus faibles de Wegovy aux États-Unis, cela serait perçu négativement par le marché, a déclaré un investisseur dans le secteur de la santé basé à Londres.

(1$ = 0,9451 euros)

(Reportage de Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick ; édité par Josephine Mason et Jane Merriman)