Les investisseurs de Netflix se préparent aux pertes d’abonnés alors que l’entreprise se concentre sur les correctifs

Début 2022, de nombreux analystes prévoyaient que Netflix ajouterait plus de 20 millions de nouveaux abonnés cette année. Pas plus tard qu’en avril, l’analyste de JP Morgan, Doug Anmuth, estimait que la société ajouterait 17,95 millions de dollars en 2022. Après la bombe du dernier trimestre, il a abaissé sa prévision pour l’année complète à environ 4 millions.

“Je ne sais pas si [this quarter] sera mauvais, mais ce ne sera pas une bonne histoire », a déclaré Andrew Rosen, ancien responsable des médias numériques de Viacom et fondateur de la newsletter PARQOR.

La concurrence continue également de s’intensifier. D’ici la fin de l’année, HBO Max sera probablement ajouter toute la liste de contenu de Discovery+ à son service, qui coûte 14,99 $ par mois ou 9,99 $ avec les publicités. La semaine dernière, Disney a augmenté le prix sur ESPN + de 3 $ par mois à 9,99 $, mais a maintenu son offre groupée de Disney +, Hulu et ESPN + à 13,99 $ par mois. Cela peut conduire à plus de clients pour le forfait Disney, une autre alternative potentielle à Netflix.

Il est possible que les pertes soient encore pires que prévu. Les tendances macroéconomiques sont préoccupantes. Inquiétudes d’une éventuelle récession et d’une inflation galopante peut déjà ralentir les dépenses aux États-Unis, le forfait américain standard de Netflix est de 15,49 $ par mois, ce qui le rend plus cher que tous les autres principaux services de streaming. Cela pourrait en faire la première option que les gens annulent lorsqu’ils cherchent à économiser de l’argent.

Netflix reste le plus grand service de streaming au monde, mais la société a annoncé sa première perte trimestrielle d’abonnés en plus d’une décennie plus tôt cette année et a averti qu’elle s’attend à perdre 2 millions d’abonnés mondiaux au deuxième trimestre. Ce serait la plus grosse perte trimestrielle de l’histoire de l’entreprise.

Une image de la troisième saison de “Stranger Things”, avec l’équipe Hawkins à l’aube de l’âge adulte et faisant face à des ennemis anciens et nouveaux.

Netflix compte sur une liste de contenu plus solide, y compris une nouvelle saison de “The Crown” et le presque Film d’action “The Grey Man” doté d’un budget de 200 millions de dollars avec Ryan Gosling et Chris Evans, pour accélérer la croissance. Il devra “surlivrer” dans les régions internationales – Amérique latine, Asie-Pacifique et son unité Europe-Moyen-Orient-Afrique – pour tenir compte des vents contraires croissants aux États-Unis et au Canada, a déclaré Rosen.

Netflix a également beaucoup d’avantages que les autres streamers n’ont pas. Principalement, cela rapporte de l’argent, et tous les signes suggèrent que cela ne changera pas de si tôt. La plupart des analystes prévoient un bénéfice net de près de 5 milliards de dollars cette année. Le paon de NBCUniversal, en revanche, est devrait perdre 2,5 milliards de dollars cette année. Même Disney, qui a déjà ajouté près de 140 millions d’abonnés Disney+ dans le monde depuis son lancement fin 2019, a perdu 887 millions de dollars sur ses produits de streaming au dernier trimestre.

Et avec 222 millions d’abonnés dans le monde – du moins avant toute perte officielle annoncée mardi – Netflix reste le plus grand service de streaming de la planète. C’est un grand attrait pour tout créateur qui souhaite créer du contenu pour le plus grand public possible. C’est également une carotte importante pour les annonceurs, qui pourront enfin puiser dans l’audience de Netflix d’ici la fin de l’année, lorsque la société lancera pour la première fois une option d’abonnement financée par la publicité.

Netflix prévoit également de sévir contre le partage de mots de passe à travers le monde, un processus qui pourrait ajouter des dizaines de millions de nouveaux abonnés heures supplémentaires. Netflix estime que plus de 100 millions de foyers dans le monde ne paient pas pour Netflix, dont plus de 30 millions aux États-Unis et au Canada.

Mais les efforts à plus long terme ne seront pas encore visibles, et le thème principal des résultats de mardi pourrait simplement être le contrôle des dégâts.

Les actions de Netflix ont augmenté de 1 % lundi à 190,92 $ et sont en baisse de plus de 68 % depuis le début de l’année.

REGARDER: Les investisseurs de Netflix se concentrent toujours à court terme sur les abonnés, déclare Yung-Yu Ma de BMO