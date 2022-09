Les investisseurs de la génération Y sont de moins en moins à l’aise avec la crypto-monnaie

La popularité de la crypto-monnaie auprès des investisseurs américains est en déclin.

En 2022, seulement environ 21% des Américains se sentent à l’aise d’investir dans la crypto-monnaie, selon Sondage de septembre de Bankrate. C’est en baisse par rapport à 35% en 2021.

Bien que les niveaux de confort aient chuté chez les investisseurs de toutes les générations, la baisse a été la plus prononcée chez les millennials. Près de 30 % des investisseurs américains âgés de 26 à 41 ans se sentent à l’aise en 2022, contre près de 50 % en 2021.

La baisse n’est pas surprenante, étant donné que près de 2 billions de dollars ont été effacés de l’ensemble du marché de la cryptographie depuis novembre 2021.

“Les commerçants de n’importe quel actif sont des fans du beau temps, et avec les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum en baisse de plus de 70% par rapport à leurs sommets historiques, il n’est pas étonnant que l’éclat se soit détaché de ces pièces”, James Royal, journaliste principal à Bankrate, raconte CNBC Make It.

“La baisse des prix de la crypto n’aide pas la cause d’attirer plus de gens vers la crypto”, ajoute-t-il.

Initialement, l’intérêt de nombreux jeunes investisseurs pour la crypto était dû à “l’atmosphère des billets de loterie” où il semblait que vous pouviez gagner beaucoup d’argent rapidement, déclare Royal : “Beaucoup de jeunes investisseurs ne comprennent pas ce qu’ils achètent, mais ils peuvent voir le prix monter, et donc ils veulent participer. »

Cependant, le prix des monnaies numériques populaires telles que le bitcoin a eu du mal à atteindre ses sommets de 2021. Bitcoin s’échange entre 18 000 $ et 25 000 $ depuis juin, contre son record de plus de 65 000 $ en novembre 2021.

“La seule façon de gagner de l’argent est de le vendre à quelqu’un de plus optimiste ou de plus stupide que vous”, déclare Royal. Pour cette raison, ajoute-t-il, la crypto ne doit pas être considérée comme un investissement traditionnel.

“C’est plus comme si vous achetiez un jeton d’arcade et espérez que quelqu’un vous paiera plus tard. C’est pour cette raison que des investisseurs légendaires tels que Warren Buffett n’auront rien à voir avec la crypto-monnaie”, dit-il.

La crypto-monnaie est considérée comme un actif très volatil soumis à des fluctuations de prix imprévisibles. Les experts financiers déconseillent généralement d’investir plus d’argent dans la crypto-monnaie que vous n’êtes prêt à perdre potentiellement, car il n’y a aucune garantie de réaliser un profit.

Si vous êtes à la recherche d’un investissement moins spéculatif, vous disposez de nombreuses options éprouvées : “L’achat régulier d’un fonds indiciel S&P 500, puis la tenue à travers vents et marées a construit la fortune de nombreux millionnaires américains”, déclare Royal.

“Bien sûr, certaines personnes gagnent à la loterie, mais la richesse se construit au fil du temps et elle est accessible à ceux qui peuvent être des investisseurs disciplinés”, ajoute-t-il.

