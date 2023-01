Les investisseurs de FTX comprenaient Robert Kraft, Paul Tudor Jones : nouveaux dépôts

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, quitte le palais de justice après sa mise en accusation à New York le 22 décembre 2022. Ed Jones | AFP | Getty Images

Il n’y avait pas que Tom Brady et Gisele Bündchen. La liste des investisseurs de haut niveau qui ont perdu de l’argent en pariant sur l’échange de crypto FTX comprenait également le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, et le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones, selon des documents judiciaires publiés lundi soir. Le succès bien documenté de Sam Bankman-Fried en matière de collecte de fonds et de charme des investisseurs s’est étendu à un ensemble plus vaste d’investisseurs célèbres et de bailleurs de fonds de renom que ce qui avait été divulgué précédemment. FTX a traversé quatre levées de fonds pour atteindre une valorisation de 32 milliards de dollars au début de l’année dernière, avant de finalement sombrer dans la faillite en novembre. Bankman-Fried, co-fondateur et ancien PDG de FTX, a plaidé non coupable de plusieurs accusations criminelles, notamment de fraude et de blanchiment d’argent. En décembre, il a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars en attendant son procès. Pour les bailleurs de fonds, FTX représente une perte de proportions historiques. Sequoia Capital a déclaré en novembre avoir ramené à zéro son investissement de plus de 210 millions de dollars. Avant que les anciens détenteurs d’actions ne puissent commencer à essayer de récupérer une partie de leur investissement, les clients sont confrontés à un long chemin vers la reprise, alors que le processus de faillite se poursuit devant les tribunaux et dans des dizaines de juridictions. Les investisseurs en capital-risque de FTX comprenaient une foule de sommités. Dan Loeb contrôlait plus de 6,1 millions d’actions privilégiées par le biais de fonds de capital-risque liés à Third Point. Échange rival Coinbase détenait près de 1,3 million d’actions privilégiées. Jones, le fondateur de Tudor Investment, possédait apparemment des actions par le biais d’une série de fiducies familiales. Kraft contrôlait 155 144 actions privilégiées par le biais d’investissements précédemment non divulgués dans FTX. Brady, qui à 45 ans est le quart-arrière le plus gagnant de l’histoire de la Ligue nationale de football, était un soutien connu de FTX et un pitchman pour l’entreprise. Il détenait des actions ordinaires de la société aux côtés de Bündchen. Le couple de célébrités a annoncé son divorce en octobre après 13 ans de mariage. CNBC a compilé et analysé l’actionnariat privilégié suivant à l’aide des documents déposés devant le tribunal des faillites du Delaware.

Série B : juillet 2021

Bien qu’elle soit qualifiée d’augmentation de série B, cette levée de fonds de juillet 2021 a été la première injection de capitaux extérieurs de FTX, à l’exclusion d’un investissement précoce de Binance qui a finalement été interrompu. Les investisseurs comprenaient Paradigm et Sequoia, ainsi que Thoma Bravo et Third Point. Le tour de table de 900 millions de dollars valorisait FTX à 18 milliards de dollars.

Jones, qui a déclaré à CNBC en octobre 2022 que son exposition au bitcoin était “mineure”, semble avoir investi dans FTX par le biais d’une série de fiducies familiales.

Série B-1 : octobre 2021

Quelques mois seulement après un financement de 900 millions de dollars, FTX a clôturé un autre cycle de financement de 420 millions de dollars, qui comprenait de nombreux bailleurs de fonds de la série B d’origine. La liste des investisseurs s’est élargie pour inclure des capitaux auparavant non divulgués de Alibaba le family office du co-fondateur de Joe Tsai, Blue Pool, entre autres.

Série C : janvier 2022

Alors que FTX et Bankman-Fried dépensaient des centaines de millions de dollars en accords publicitaires et en parrainages, la société a continué à rechercher des fonds de capital-risque à un rythme vorace. En janvier 2022, FTX a clôturé son tour de table de série C de 400 millions de dollars à une valorisation de 32 milliards de dollars.

FTX US Série A : janvier 2022

FTX, qui était basée aux Bahamas, a créé FTX US en réponse à la réglementation américaine sur le trading de crypto-monnaie. Les régulateurs ont depuis allégué que FTX US n’était séparé de la branche internationale de FTX que de nom. En essayant d’établir son indépendance, FTX US a clôturé un cycle de financement de 400 millions de dollars en janvier 2022 auprès d’investisseurs, dont le fonds souverain singapourien Temasek et le SoftBank Vision Fund de Masayoshi Son. Les bailleurs de fonds de capital-risque précédemment non divulgués pour le cycle comprenaient le bureau familial de Kraft et Daniel Och, Willoughby Capital.