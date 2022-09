Adobe paie les prix de 2021. Nous sommes en 2022. Wall Street le déteste. La Silicon Valley est ravie. Au cours d’une année qui n’a comporté exactement aucune introduction en bourse de haute technologie et bien plus de gros titres sur les licenciements massifs que les gros cycles de financement, l’acquisition de Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars jeudi est ce que certains pourraient appeler une violation narrative. Il n’y avait aucun autre enchérisseur là-bas faisant grimper le prix, selon une personne proche du dossier qui a demandé à ne pas être nommée car les détails sont confidentiels. Le logiciel conçu sur le cloud de Figma a été un casse-tête croissant pour Adobe au cours des dernières années. C’est moins cher (il y a même un niveau gratuit), plus facile à utiliser, collaboratif et moderne, et s’est répandu comme une traînée de poudre parmi les concepteurs des grandes et petites entreprises. Les revenus récurrents annualisés devraient plus que doubler pour une deuxième année consécutive, dépassant les 400 millions de dollars en 2022. “C’était une menace importante pour Adobe”, a déclaré jeudi Lo Toney, associé directeur fondateur de Plexo Capital, qui investit dans des start-ups et des fonds de capital-risque, à “TechCheck” de CNBC. “C’était à la fois une décision défensive, mais aussi un œil sur cette tendance où les règles de conception et la conception comptent.” C’est pourquoi Adobe paie environ 50 fois ses revenus après une période cette année qui a vu les investisseurs se débarrasser d’actions qui atteignaient des multiples vertigineux. Pour les meilleures entreprises cloud du BVP Nasdaq Emerging Cloud Indexles multiples à terme sont tombés à un peu plus de 9 fois les revenus d’environ 25 en février 2021.

Snowflake, Atlassian et Cloudflare, les trois valeurs cloud avec les multiples de revenus les plus élevés, ont respectivement enregistré une baisse de 41 %, 33 % et 51 % cette année. Après l’annonce de jeudi, les actions d’Adobe ont chuté de plus de 17 % et se sont dirigées vers leur pire journée depuis 2010. La société a déclaré dans un diaporama que l’accord ne devrait pas augmenter le bénéfice ajusté avant “la fin de la troisième année”. Figma a levé pour la dernière fois des capitaux privés à un Valorisation de 10 milliards de dollars en juin 2021, le pic de la manie des logiciels. L’entreprise avait bénéficié du mouvement du travail à domicile pendant la pandémie, car davantage de designers avaient besoin d’outils qui pourraient les aider à collaborer tout en étant séparés de leurs collègues. Mais maintenant, même avec la réouverture de plus de bureaux, la tendance hybride n’a rien fait pour détourner Figma de sa trajectoire, tandis que d’autres produits adaptés à la pandémie comme Zoom et DocuSign ont considérablement ralenti. Compte tenu de la chute des stocks de cloud, les entreprises en phase de développement se sont écartées du marché des introductions en bourse – et des financements privés dans de nombreux cas – pour éviter de prendre une coupe de cheveux sur leurs valorisations élevées. Tomasz Tunguz de Redpoint Ventures a écrit dans un article de blog jeudi qu’avant cet accord, “les fusions et acquisitions de logiciels financées par du capital-risque aux États-Unis connaissaient leur pire année depuis 2017”. Dans un tel environnement, la capacité de Figma à sortir au double de son prix d’il y a 15 mois est un coup d’éclat pour les premiers investisseurs. Les trois sociétés de capital-risque qui ont mené les premiers tours de table de Figma – Index Ventures, Greylock Partners et Kleiner Perkins – détiennent toutes des participations en pourcentage à deux chiffres, ont déclaré des personnes proches du dossier. Cela signifie qu’ils rapporteront chacun plus d’un milliard de dollars. Les investisseurs du cycle 2021 ont doublé leur argent. Il s’agit notamment de Durable Capital Partners et de Morgan Stanley’s Counterpoint. Bien que ces types de chiffres aient été régulièrement enregistrés au cours des années record d’introduction en bourse de 2020 et 2021, ils sont étrangers cette année, car les investisseurs comptent sur une inflation galopante, des taux d’intérêt en hausse et des troubles géopolitiques.

Trop jeune pour boire

Danny Rimer, associé chez Index Ventures et membre du conseil d’administration de Figma, a déclaré que la société était en mesure de se préparer pour une introduction en bourse et n’était pas pressée d’exploiter les marchés des capitaux, privés ou publics. “Nous avions levé beaucoup d’argent à de très bonnes valorisations et n’avions plus besoin de lever d’argent”, a déclaré Rimer, dont la société premier investi au Figma en 2013. “L’entreprise était IPO-able. Il s’agissait plutôt de savoir quelle est la meilleure façon d’atteindre l’objectif de l’entreprise, qui est de démocratiser les outils de conception et de création à travers le monde.”

Dylan Field, co-fondateur et PDG de Figma Inc., à San Francisco, Californie, États-Unis, le jeudi 24 juin 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images