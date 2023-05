Les investisseurs de Dragons’ Den se joignent à l’offre vedette des Sénateurs d’Ottawa

Le groupe qui tente de tirer parti de la puissance des vedettes pour sa candidature à la propriété des Sénateurs d’Ottawa continue d’ajouter des noms plus connus à sa liste.

Le producteur basé à Los Angeles Neko Sparks est derrière l’un des quatre groupes qui avaient soumis des offres finales pour l’équipe avant la date limite du 15 mai, selon Sportsnet et Postmedia.

Les autres seraient les anciens propriétaires minoritaires des Penguins de Pittsburgh Jeffrey et Michael Kimel, le propriétaire minoritaire des Canadiens de Montréal Michael Andlauer et le milliardaire de la région de Toronto Steve Apostolopoulos.

Contrairement aux autres, Sparks et son équipe n’ont pas hésité à partager publiquement des partenaires célèbres ce mois-ci : d’abord Snoop Dogg, puis l’ancien sprinteur record du monde Donovan Bailey.

Comédien Russel Peters a déclaré sur Instagram samedi il s’implique, ce qui a été confirmé dans un communiqué de presse du lundi qui a également annoncé quatre des six investisseurs actuels qui composent le La tanière des dragons panneau.

Robert Herjavec, Arlene Dickinson, Wes Hall et Manjit Minhas s’associent à l’offre, selon le communiqué de presse, aux côtés du frère et partenaire commercial de Manjit, Ravinder Minhas.

Sparks et le cabinet comptable d’Ottawa TAAG ont déclaré que le cabinet avait créé un véhicule à usage spécial ou SPV pour que les investisseurs s’impliquent. Selon Reuters, Les SPV sont une personne morale qui est distinct du groupe qui les met en place.

Le groupe Sparks a également rencontré le chef de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinābeg, Dylan Whiteduck, selon le chef, qui a déclaré la semaine dernière qu’il s’attendait à rencontrer au moins une autre équipe candidate.

The Weeknd a également rejoint une autre offre, selon Postmedia.

Il n’y a pas de calendrier public pour la finalisation et l’annonce de la vente des Sénateurs. L’ancien propriétaire Eugene Melnyk, décédé l’an dernier, a acheté l’équipe et son aréna pour 130 millions de dollars US en 2003.