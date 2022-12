Les investisseurs de détail disent que le marché boursier atteindra son plus bas niveau en 2023: enquête Finimize

LONDRES — Les investisseurs particuliers n’ont pas été effrayés par la chute des actions cette année.

En 2023, la plupart des investisseurs individuels prévoient d’investir le même montant ou plus malgré la crise du coût de la vie, selon une nouvelle enquête de la plateforme d’informations sur l’investissement basée à Londres Finimize.

Selon l’enquête Finimize, seulement 1% des commerçants de détail prévoient de vendre leurs investissements au cours de la nouvelle année, tandis que 65% continueront d’investir et 29% prévoient d’ajouter à leurs portefeuilles.

“Ces données sont la preuve que même dans l’environnement de marché actuel, la majorité voit la volatilité simplement comme faisant partie du cycle économique grâce à l’accès à l’information et à l’expérience croissante en matière d’investissement”, a déclaré Max Rofagha, PDG de Finimize, dans un communiqué de presse mercredi.

“De plus, il est clair que le récit des investisseurs particuliers est en train de changer. Par exemple, auparavant, l’accent était mis sur le comportement d’une petite population de day traders.”

L’enquête menée auprès de plus de 2 000 investisseurs particuliers en Europe, en Asie et aux États-Unis a révélé que plus de 80 % des investisseurs particuliers pensent que le pire de la déroute boursière sera passé d’ici six mois.

La majorité (72%) des commerçants prévoient de soutenir des actions individuelles l’année prochaine, 64% favorisant les noms de Big Tech comme Pomme , Microsoft , Google et Méta .

Pendant ce temps, 38% des investisseurs de détail prévoient d’investir dans la cryptographie, même au milieu des retombées de l’effondrement de l’échange de cryptographie FTX de Sam Bankman-Fried.