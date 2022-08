Les investisseurs de Celsius devaient 4,7 milliards de dollars au juge pour qu’il récupère les économies d’une vie

La Securities and Exchange Commission est effectivement devenue l’un des principaux régulateurs de l’industrie dans le pays, notamment en éliminant les schémas de Ponzi et pyramidaux, et il semble qu’un précédent sera créé dans les tribunaux de faillite américains dans les mois à venir alors que les législateurs délibéreront sur une législation formelle sur Le Parlement américain.

Également dans les petits caractères des termes et conditions de Celsius se trouve un avertissement qu’en cas de faillite, “tout actif numérique éligible utilisé dans le service Earn ou comme garantie dans le cadre du service Borrow peut ne pas être récupérable” et que les clients “peuvent ne pas avoir tout recours légal ou droit en rapport avec les obligations de Celsius.” La divulgation se lit comme une tentative d’immunité générale contre les actes répréhensibles, si jamais les choses tournaient mal.

Ce dossier montre également que Celsius compte plus de 100 000 créanciers, dont certains ont prêté de l’argent à la plate-forme sans aucune garantie pour sauvegarder l’arrangement. La liste de ses 50 principaux créanciers non garantis comprend la société commerciale de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, ainsi qu’une société d’investissement basée aux îles Caïmans. Ces créanciers sont probablement les premiers à récupérer leur argent, laissant les petits investisseurs de détail tenir le sac.

“Il est entre vos mains, honorable juge, de faire de cette affaire une affaire différente si les avocats, les avocats, les grandes entreprises et les gestionnaires ne sont pas payés en premier, mais le petit homme, la mère et la pop, le diplômé universitaire, la grand-mère et grand-père – tous ces nombreux petits créanciers chirographaires – pour qu’ils ne soient pas comme d’habitude au bout de la chaîne où ils perdent tout”, a écrit Ostheimer.

Christian Ostheimer un homme de 37 ans vivant dans le Connecticut, a écrit dans une lettre incluse dans les pièces à conviction qu’il avait fait confiance à Celsius pour son épargne-retraite et qu’il avait perdu plus de 30 000 dollars, ce qui l’avait entraîné dans des “complications fiscales insurmontables”.

Celsius Network, autrefois un titan du monde des prêts cryptographiques, est en procédure de faillite et fait face à des allégations selon lesquelles il dirigeait un système de Ponzi en payant les premiers déposants avec l’argent qu’il a obtenu des nouveaux utilisateurs. Certains des 1,7 million de clients pris au piège de la fraude présumée implorent désormais directement le district sud de New York pour les aider à récupérer leur argent.

Dans les centaines de lettres officiellement soumis au tribunal, les investisseurs de détail supplient d’être mis en première ligne pour récupérer leur argent.

Flori Ohm, une mère célibataire de deux filles qui vont à l’université, a déclaré que sa famille avait été “gravement touchée à la fois sur le plan de la santé financière et mentale” par la faillite, qui a laissé ses fonds bloqués sur la plate-forme. Ohm, qui soutient également ses parents, a déclaré qu’elle ne pouvait pas dormir ni se concentrer sur son travail.

“Je me bats dur [to make a] vivre”, écrit-elle.

Jeanne Y Savelle, qui se décrit comme une “petite vieille dame à la retraite” vivant avec un revenu fixe, a déclaré qu’elle s’était tournée vers Celsius à la recherche d’un moyen de compléter son chèque mensuel de sécurité sociale pour étirer son dollar dans un contexte de niveaux record d’inflation.

“J’ai acheté ma petite quantité de crypto dans l’espoir de gagner suffisamment pour m’aider à traverser quelques années, une sorte de filet de sécurité”, a déclaré Savelle. “Oui, je sais, acheteur méfiez-vous, mais je suis d’accord qu’il y a eu beaucoup trop de tromperie.”

D’autres ont tout perdu.

Le résident californien Stephen Bralver a déclaré qu’il lui restait moins de 1 000 dollars sur son compte courant Wells Fargo – désormais sa seule source de fonds pour subvenir aux besoins de sa famille depuis que Celsius a suspendu tous les retraits.

“Il n’y a absolument aucun moyen que je puisse continuer à fournir sans avoir accès à mes actifs chez Celsius”, il a écrit au juge Martin Glennqui supervise la procédure de mise en faillite de Celsius à New York.

“Il s’agit d’une situation d’URGENCE, simplement pour garder un toit au-dessus de ma famille et de la nourriture sur leur table”, a écrit Bralver.

Sean Moran de Dublin a écrit qu’il avait perdu la ferme familiale en Irlande et sa famille est sans abri.

“Je ne peux pas croire qu’ils nous ont menti sur l’AMA hebdomadaire [ask-me-anything events] à propos de ne pas faire confiance aux banques alors que tout le long, nous sommes des loups déguisés en moutons, de fausses promesses et des informations trompeuses », a écrit Moran.« Je suis mentalement instable. La famille est bouleversée par ma décision de faire confiance à Celsius et de leur promettre un avenir meilleur.”

Au-delà de la dévastation financière décrite dans chacune de ces lettres, un thème récurrent tourne autour d’un sentiment de trahison face à l’abus de confiance entre le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, et ses clients.

Trois semaines après que Celsius a interrompu tous les retraits en raison de “conditions de marché extrêmes” – et quelques jours avant que le prêteur de crypto ne dépose finalement une demande de mise en faillite – la plate-forme faisait toujours de la publicité en gros caractères gras sur son site Web, des rendements annuels de près de 19%, ce qui a payé sortie hebdomadaire.

“Transférez votre crypto vers Celsius et vous pourriez gagner jusqu’à 18,63 % d’APY en quelques minutes”, a indiqué le site Web le 3 juillet.

Ralphael DiCicco, qui a divulgué des avoirs d’environ 15 557 $ en actifs cryptographiques sur Celsius, a déclaré qu’il avait été dupé par le marketing.

“Je croyais en toutes les publicités, les médias sociaux et la publicité qui montraient que Celsius était un compte d’épargne à haut rendement et à faible risque. On nous a assuré que nos fonds sont plus sûrs chez Celsius que dans une banque”, a écrit DiCicco.

“Cet argent représente à peu près mes économies de toute une vie … J’espère que vous trouverez dans l’intérêt de toutes les parties concernées de rembourser d’abord les petits investisseurs … avant toute restructuration”, a poursuivi DiCicco.

Travis Rodgers de Phénix dit que on lui a dit lors de nombreux appels téléphoniques à Celsius Network, pas plus tard que deux jours avant le verrouillage des comptes des déposants, qu’il n’y avait aucun danger pour les actifs des clients et aucune probabilité de faillite. Rodgers a déclaré avoir enregistré plusieurs de ces appels. Il a déclaré que ses avoirs en Celsius totalisaient 40 000 $ dans 11 crypto-monnaies.

Les événements hebdomadaires “demandez-moi n’importe quoi” organisés par Mashinsky sur YouTube ont été mentionnés dans plusieurs lettres, dont une envoyée par Stephen Richardson, qui a détaillé les nombreuses façons dont il pense que Mashinsky a trompé le public afin d’attirer de nouveaux clients dans le stratagème.

Richardson a déclaré qu’il avait regardé chaque vendredi AMA depuis son inscription.

“Alex parlerait de la façon dont Celsius est plus sûr que les banques parce qu’elles ne sont pas censées réhypothéquer et utiliser des prêts à réserve fractionnaire comme le font les banques”, a écrit Richardson. “J’ai actuellement six chiffres de crypto verrouillés sur mon compte Celsius qui ne peuvent pas être retirés, malgré les affirmations d’Alex quelques heures avant la clôture des retraits selon lesquelles personne n’a de problème pour se retirer de Celsius et que tout ce que vous entendez dire du contraire est simplement ‘fud’ [fear, uncertainty and doubt].”

Certains ont dit qu’ils ont même envisagé le suicide s’ils ne peuvent pas récupérer leurs fonds.

Katie Davis, d’Australie, a plaidé auprès du juge pour le retour des 138 000 $ qu’elle et son mari ont bloqués sur la plate-forme Celsius.

“L’idée de perdre cette somme d’argent est horrible”, Davis a écrit.

“Si je ne récupère pas cela, je mettrai fin à mes jours car la perte aura un impact significatif sur ma famille et moi”, a-t-elle écrit.

Mashinsky n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.