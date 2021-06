Dans moins de six mois, le Bitcoin devrait subir l’une des mises à niveau les plus importantes de son histoire. Certains membres du marché expriment des inquiétudes quant à l’impact négatif potentiel de la mise à niveau Taproot de Bitcoin sur le réseau, présumant d’une éventuelle division de la chaîne au cas où quelque chose irait au-delà du scénario. Il est donc important d’exposer les principales questions qui font l’objet de discussions entre les parties prenantes de Taproot et de contrebalancer le risque potentiel d’une division de la chaîne.

Qu’est-ce que la mise à niveau Taproot de Bitcoin ?

Commençons par un peu de terminologie. Le réseau Bitcoin est décentralisé par nature, ce qui signifie que sa mise à niveau ne peut pas se faire à n’importe quel moment car ses parties prenantes doivent se mettre d’accord. Comme vous le comprenez, le réseau BTC comprend de nombreuses personnes : développeurs, mineurs, utilisateurs, etc. et l’accord entre eux doit prendre du temps.

Taproot est une mise à niveau importante car elle permettra d’accroître la confidentialité du réseau, sa sécurité et son évolutivité. Comme vous le comprenez, n’importe qui peut surveiller les transactions BTC en temps réel et ce manque d’anonymat est une préoccupation pour beaucoup. Le fait est que le réseau lui-même souffre de cette inefficacité, car le BTC n’est toujours pas considéré comme une bonne forme de paiement, à l’instar de nombreuses autres cryptos comme ETH ou ETN. Beaucoup d’organisations et d’individus pensent davantage au nombre de btc en etn qu’ils peuvent convertir pour effectuer des opérations anonymes qu’à l’exécution de ces opérations au moyen du BTC lui-même.

Quel est le problème de la mise à niveau de Taproot ?

Taproot lui-même peut être décrit comme un « soft fork », ce qui signifie que ce changement est compatible avec les versions précédentes du logiciel. Le réseau doit donc établir de nouvelles règles pour son fonctionnement, ce qui rend cette mise à niveau relativement plus facile pour les parties prenantes. Indépendamment de sa nature, un débat est toujours en cours pour savoir si le fonctionnement du nœud devrait avoir le droit d’activer Taproot si une majorité de mineurs ne soutiennent pas la mise à niveau ou non.

Cette mesure a été utilisée en 2017 lors de la mise à niveau de SegWit et a pressé les mineurs vers son activation. L’autre option consiste à ne pas utiliser du tout cette fonction. Ces deux options sont appelées options BIP (Bitcoin Improvement Proposal) et dans ce cas particulier, nous avons affaire à l’option BIP8 (true), également connue sous le nom de LOT=100 et à l’option BIP8 (false), connue sous le nom de LOT=false.

Pour l’instant, les opposants à la mise à niveau forcée estiment que cette mesure n’est absolument pas pertinente compte tenu du fait que Tapgrade ne risque pas d’échouer. La raison en est que la communauté a actuellement pris la décision de se mettre à niveau et qu’il est peu probable qu’elle change d’avis. Les mineurs faisant partie de la communauté, ils la soutiennent comme tous les autres membres. Les opposants qui n’ont pas tout à fait le sens du risque se soucient néanmoins de la possibilité que quelque chose puisse mal tourner. C’est le moment où une division potentielle de la chaîne BTC peut se produire.

Est-il possible que Taproot provoque une division de la chaîne BTC ?

Les parties prenantes ayant un statut BIP8 (true) estiment que la fonction permettant la mise à niveau forcée doit rester en place pour éviter la division potentielle de la chaîne. Comme les partisans de cette idée marque, que le rôle de la mise à niveau forcée ne sera pas causer la division de la chaîne, son rôle le plus important est de l’empêcher en toutes circonstances. Le problème est qu’en cas de mise à niveau forcée, la chaîne se divisera de toute façon. La raison pour laquelle les partisans du BIP8 (true) votent pour cette option est leur conviction que les mineurs feront de leur mieux pour éviter la division afin de ne pas perdre leurs gains comme en 2017. La question est de savoir si cette tactique d’intimidation est vraiment nécessaire dans la situation actuelle.

Le récent débat sur le sujet, qui a eu lieu le 16 février, montre que la faveur de la communauté est du côté du BIT8 (false) car personne ne veut ajouter d’étapes supplémentaires aux mises à niveau et près de 90% des parties prenantes le soutiennent. L’autre moment important est que le BIT8 (true) signifiera que les développeurs imposent le changement à la communauté, ce qui n’est pas une bonne chose pour le marché de plateforme d’échange crypto monnaie. Le début de la procédure BIP8 est prévu pour le mois de mars, donc dans un avenir proche, le marché de plateforme d’échange crypto monnaie connaîtra la réponse concernant la procédure choisie. Les leaders du marché de plateforme d’échange crypto monnaie estiment que d’ici là, les membres de la communauté BTC doivent à nouveau exprimer leur attitude sur la question et parvenir à un consensus pour que la mise à niveau de Taproot en juillet se déroule le mieux possible.