AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE : AMC) les actionnaires devraient être heureux de voir le cours de l’action augmenter de 25 % au cours du mois dernier. Mais ayez une pensée pour les détenteurs à long terme, qui ont détenu les actions au fur et à mesure de leur perte de valeur au cours des cinq dernières années. Cinq années ont vu le cours de l’action chuter précipitamment, jusqu’à 94 %. Le récent rebond pourrait signifier la fin du long déclin, mais nous ne sommes pas confiants. La vraie question est de savoir si l’entreprise peut laisser son passé derrière elle et s’améliorer au fil des années à venir. Nous compatissons vraiment pour les actionnaires dans ce scénario. C’est un bon rappel de l’importance de la diversification, et il convient de garder à l’esprit qu’il y a de toute façon plus que l’argent dans la vie.

La récente hausse de 8,7 % pourrait être un signe positif des choses à venir, examinons donc les fondamentaux historiques.

Étant donné qu’AMC Entertainment Holdings a enregistré une perte au cours des douze derniers mois, nous pensons que le marché est probablement davantage axé sur les revenus et la croissance des revenus, du moins pour le moment. Les actionnaires des entreprises non rentables s’attendent généralement à une forte croissance des revenus. Certaines entreprises sont prêtes à reporter leur rentabilité afin d’augmenter leurs revenus plus rapidement, mais dans ce cas, on peut s’attendre à une bonne croissance de leur chiffre d’affaires.

Au cours des cinq dernières années, AMC Entertainment Holdings a vu ses revenus diminuer de 13 % par an. Il s’agit certainement d’un résultat plus faible que celui rapporté par la plupart des sociétés à but lucratif. Il n’est donc pas totalement surprenant de voir le cours de l’action baisser de 14 % par an au cours de la même période. Ce type d’évolution des prix nous rend très prudents, surtout lorsqu’il est combiné à une baisse des revenus. Ironiquement, ce comportement pourrait créer une opportunité pour l’investisseur à contre-courant – mais seulement s’il existe de bonnes raisons de prédire un avenir meilleur.

Vous pouvez voir ci-dessous l’évolution des gains et des revenus au fil du temps (découvrez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).

Qu’en est-il du rendement total pour l’actionnaire (TSR) ?

Les investisseurs doivent noter qu’il existe une différence entre le rendement total pour l’actionnaire (TSR) d’AMC Entertainment Holdings et l’évolution du cours de son action, que nous avons abordée ci-dessus. Le TSR est sans doute un calcul de rendement plus complet car il prend en compte la valeur des dividendes (comme s’ils étaient réinvestis), ainsi que la valeur hypothétique de tout capital escompté offert aux actionnaires. Son historique de distribution de dividendes signifie que le TSR d’AMC Entertainment Holdings, qui était de 89% baisse au cours des 5 dernières années, n’a pas été aussi mauvais que le rendement du cours de l’action.

Une perspective différente

Alors que le marché dans son ensemble a gagné environ 7,9 % l’année dernière, les actionnaires d’AMC Entertainment Holdings ont perdu 83 %. Même les cours des actions de bonne qualité chutent parfois, mais nous voulons voir des améliorations dans les paramètres fondamentaux d’une entreprise, avant de nous y intéresser trop. Malheureusement, la performance de l’année dernière peut indiquer des défis non résolus, étant donné qu’elle a été pire que la perte annualisée de 14 % au cours des cinq dernières années. Nous sommes conscients que le Baron Rothschild a déclaré que les investisseurs devraient « acheter quand il y a du sang dans les rues », mais nous avertissons que les investisseurs doivent d’abord s’assurer qu’ils achètent une entreprise de haute qualité. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions de marché peuvent avoir sur le cours de l’action, d’autres facteurs sont encore plus importants. Exemple concret : nous avons repéré 5 signes avant-coureurs pour AMC Entertainment Holdings vous devriez en être conscient, et 3 d’entre eux sont un peu préoccupants.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

